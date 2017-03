Ap krever opprydning i bosetting av enslige mindreårige

Arbeiderpartiet krever at regjeringen bosetter enslige mindreårige umiddelbart, slik som UDI anbefaler.

UDI advarte fredag om at regjeringens nye bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få orden på den alvorlige situasjonen i mottakene nå.

– Nok er nok. Tålmodigheten begynner å bli svært tynnslitt, for å si det mildt, sier innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås i Arbeiderpartiet til VG.

I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer. Disse enslige mindreårige får bare opphold i ett år av gangen – frem til de skaffer seg disse ID-papirene.

Regjeringen vil først bosette dem i en kommune når de har fornyet tillatelsen en gang, altså etter ett år. Men UDI ber om at de blir bosatt umiddelbart, på grunn av den alvorlige situasjonen i mottakene nå.

Ap ber regjeringen gjøre som UDI anbefaler og bosette med en gang. Lauvås anklager regjeringen for å trenere et stortingsvedtak.



– Regjeringens oppførsel i asylsaker setter nå hele asylforliket i fare og det ansvaret må regjeringen nå begynne å ta på alvor, sier Lauvås til VG.



– Må ryddes opp øyeblikkelig



I fjor vedtok Stortinget at disse enslige mindreårige skulle bosettes:

«Stortinget ber regjeringen fjerne bestemmelsen fra juni 2014 om at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i fosterhjem eller i en kommune», het det i vedtaket.

– Arbeiderpartiet krever at det nå øyeblikkelig må ryddes opp og at vedtaket som Stortinget har gjort om å bosette unge enslige asylsøkere, blir iverksatt uten mer om og men. Regjeringen må her gjøre det Stortinget har bedt dem om å gjøre. De må følge Stortingets vedtak, det er regjeringens plikt og oppgave, sier Lauvås.

- Har allerede fulgt opp



Justisdepartementet sa i går til VG at de tar UDIs innspill til orientering. Statssekretær Torkil Åmland (Frp) sier de har fulgt opp Stortingets vedtak.

– Dette har regjeringen allerede fulgt opp den 2. februar, med at enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert ID, skal bosettes etter førstegangsfornyelse, skriver Åmland i en e-post til VG.

– Arbeiderpartiet ser ikke den hele sammenhengen i vanskeligheten for barn som smugles til Europa. Barns beste er å ikke legge ut på en lang og farefull reise til Norge og Europa. Da kan vi ikke sende ut signaler om at vi skal gi flere opphold og la dem bli i Norge, det vil kunne føre til at flere legger ut på reise, hvor vi vet at en stor del blir misbrukt og utsatt for menneskehandel, sier Åmland.

Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold, skal bli i Norge og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.

Assisterende UDI-direktør Birgitte Lange sa i går til VG at det er forståelig at regjeringen vil sende signaler som sier «skaff deg ID, så blir du bosatt»

– Begrunnelsen for at de ikke skal bosettes med en gang, er noe generelt vi er helt enig i for denne gruppen, fordi man ønsker ikke å belønne dem som ikke lenger frem ID-dokumentasjon, sa Lange, men påpekte at de er i en spesiell situasjon akkurat nå.

