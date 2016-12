UDI endrer ikke praksis for alderstest

Rundt 30 enslige mindreårige asylsøkere skal aldersundersøkes før året er omme. Til tross for etikkrefs vil de bli testet på samme måte som før.

Først i begynnelsen av februar skal Folkehelseinstituttet (FHI) overta den delen av aldersvurderingen som Barnesak AS gjør i dag.

Barnesak AS er firmaet til Jens Grøgaard, som Rådet for legeetikk hevder har opptrått «i strid med etiske regler for leger».

LES: Verge: Svært ung, mulig under 16 år. Alderstest: 18-20 år. Sendes ut i dag

Fortsetter praksis



– Uavhengig av konklusjonene til Rådet for legeetikk, går avtalen vår med Grøgaard ut nå. Til neste år overtar det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge ansvaret for aldersundersøkelsene. I dag ligger dette under Folkehelseinstituttet, men skal overføres til Oslo universitetssykehus, sier presserådgiver i UDI, Vibeke Schjem, til VG.

Områdedirektør Truls Simensen bekrefter at FHI neste år skal gi UDI råd om metoder.

– Folkehelseinstituttet holder på med kunnskapsoppsummeringer om ulike medisinske metoder for estimering av alder. Vi har kontakt med andre fagmiljøer i Norden, som arbeider med dette fagområdet. Vi holder på med sluttføringen av våre første kunnskapsoppsummeringer som vi vil bruke i våre råd til UDI, sier Simensen.

Les mer: Lillebror ble storebror i alderstest

Prislapp: 23,2 millioner



Oppdraget til Jens Grøgaard er å finne en sannsynlig alder på asylsøkeren som har oppgitt å være enslig mindreårig på søketidspunktet. Om du er over eller under 18 år betyr svært mye i asylsammenheng.



Les: Lege slo alarm: Barnevernet tok fra UDI omsorgen for ungdom

Så langt i år er rundt 1800 unge asylsøkere alderstestet. Dette har kostet UDI tilsammen 23,2 millioner.

KRITIKK: Lege Jens Grøgaard var tidligere sjef ved barneavdelingen på Ullevål Sykehus. Etikkrådet er kritisk til hans virksomhet med alderstesting av asylsøkere. Foto: Lynau Jan Petter , VG

Barnesak AS har fakturert over 4,8 millioner kroner, Folkehelseinstituttet 3 millioner kroner, røntgeninstituttet Unilabs har fakturert ca 900 000 kroner og Universitetet i Oslo hele 14,4 millioner kroner.

Det er tannleger ved det odontogiske fakultet på Universitetet i Oslo som gjennomfører røntgenfotograferingen av asylsøkernes tenner.

Dekan ved fakultetet, Pål Barkvoll, understreker at dette er den beste metoden man har for alderstesting.

– Det er enkelt å svare på hvorfor vi gjør dette. I utgangspunktet er det for å utvikle bedre kunnskap om dette, sier han til VG.

Legeforeningen foreslår helhetsvurdering



ETIKKLEDER: Allmennlege Svein Aarseth leder Rådet for legeetikk i Legeforeningen. Foto: Bjørn Thunæs , VG

Oslo Universitetssykehus utførte alderstestene fra høsten 2009, frem til avtalen ble sagt opp i 2013.

Allerede i 2010 rådet Legeforeningen sine medlemmer til å ikke delta i alderstestingen.

– Dette er gjentatt i år på oppfordring fra etisk råd for å minne medlemmene på hva man sa for seks år siden, sa Svein Aarseth denne uken. Han leder Rådet for legeetikk i Legeforeningen.

Aarseth sier til VG at etikkrådets kritikk av Jens Grøgaard er et klart signal om at de mener at de gjeldende metoder ikke er gode nok.

– Vi er på linje med NOAS og Redd Barna som anbefaler en bredere metode, sier rådet leder Svein Aarseth.

Aarseth foreslår at man kan benytte seg av intervjupregede undersøkelser, og i større grad vektlegge hva barna sier.

– Hva tenker du om at Jens Grøgaard har alderstestet minst 4000 mennesker med en metode som får kritikk?

– Jeg tenker at om det er få eller mange, må man yte en vurdering som tåler å bli ettergått, sier han.

Upresise

Vibeke Schjem i UDI sier at det etter UDIs mening ikke finnes sikrere metoder idag for å anslå en sannsynlig alder enn røntgenbilder av tenner og håndrot.

– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse på dette selv, og har derfor måttet benytte ekstern ekspertise for å tolke disse undersøkelsene, sier Schjem.

Hun understreker at UDI i sine vedtak er avhengig av å fastsette en alder på søkerne.

Førsteamanuensis dr. odont. Sigrid Kvaal ved det odontologiske fakultetet har vært sentral i utviklingen av metoden. Ifølge et foredrag på Universitetet i Oslos forskningsdager i høst understreket hun selv usikkerheten ved de metodene som benyttes.

Hun viste til at de er upresise og til dels utgåtte, og til at det er større variasjon i tannutviklingen enn i skjelettutviklingen. Dette kommer frem i stevningen som advokat Jostein Løken på vegne av fire klienter har rettet mot Utlendingsnemnda.