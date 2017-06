Uber vil jobbe for å fortsette i Norge

Omstridte Uber vil jobbe for å fortsette driften i Norge. Selskapet vil tilby biler både i Bergen, Trondheim og Stavanger i tillegg til Oslo.

Uber vil tilpasse seg ESA-prosessen og jobbe for å fortsette i Norge, opplyste selskapet på en pressekonferanse i Oslo onsdag.



Overvåkingsorganet ESA har krevd at Norge endrer løyvesystemet for persontransport, fordi de mener dagens regulering strider mot fri konkurranse.

Uber uttrykte stor tro på at norske myndigheter endrer regelverket i tråd med ESAs krav.

Den norske Uber-sjefen sier ESA kan åpne for Uber i Trondheim, Bergen og Stavanger.

– Vi gleder oss til å dra ut og tilby Uber i disse byene, sier Carl Edvard Endresen, som beskriver ESA-kravet om en endring i det norske løyvesystemet som et vendepunkt for selskapet.

Han støtter seg også på at regjeringspartiene i sine programmer er åpne for delingsøkonomi-selskaper som Uber og friere konkurranse innen persontransport.

Etterforskes for lovbrudd



Tidligere denne uken ble det kjent at Uber blir etterforsket av Oslo politidistrikt for mulig brudd på flere lover. Det gjelder både Uber-selskaper og sjåfører.

FLERE BYER: Den norske Uber-sjefen, Carl Edvard Endresen, sier ESA kan åpne for Uber i Trondheim, Bergen og Stavanger. Foto: Frode Hansen , VG

Det bekreftet seksjonsleder Rune Skjold ved Finans- og miljøkrimseksjonen overfor VG.

– Avhør i nær fremtid



– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker mulig brudd på blant yrkestransport–lovgivningen og moms- og skattelovgivningen, både når det gjelder enkeltsjåfører og de ulike selskapene i Uber-systemet.

– Er det utløst av den omfattende anmeldelsen som Norges Taxiforbund leverte i desember?

– Ja, vi iverksatte undersøkelser etter den anmeldelsen, og har etterforsket gjennom vinteren og våren, og vil fortsette med det i tiden fremover. Flere avhør planlegges i nær fremtid.

– Hvor prioritert er etterforskningen?

– Det er en liten/mindre gruppe som jobber med dette.

Han vil ikke si noe om når en eventuell siktelse eller tiltale vil kunne foreligge, utover at det ikke er noen aktuell problemstilling på denne siden av sommeren.