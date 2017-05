Uber-sjefen mener sjåførene er satt skatt matt

Uber-sjef Carl Edvard Endresen mener skattemyndighetene har funnet en smart måte for å finne inntektene til landets Uber-sjåfører på.

I dag går Uber-sjefen ut og ber Uber-sjåfører betale moms og skatt, før futen kommer og tar dem.

VG skrev i januar at Skatteetaten har sendt varsel om etterligning av moms og skatt til 400 Uber-sjåfører.

Betaling via Nederland



Sjef for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, sier antallet har økt til 600, og at Skattemyndighetene har funnet en metode å finne deres inntekter på.

– Sjåførene får betaling for turene sine overført via vårt nederlandske selskap. Det er inntekter det informeres om i valutaregisteret. Jeg regner med at skattemyndighetene kan gå inn der og finne inntekter som kommer fra Nederland, sier Endresen.

Kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skatteetaten vil ikke kommentere saken.

– Vi vil hverken bekrefte eller avkrefte hvilke kontrollmetoder vi bruker.

Blir registrert



Registreringen skjer via bankene.

En bankkilde sier til VG at det er en grei måte å sjekke ut inntekter fra utlandet på.

– Alle bankene registrerer hver dag alle valutaoverføringer over 5000 kroner fra utlandet, som vi informerer videre til Toll- og avgiftsdirektoratet. Der vil man kunne se om en person jevnlig mottar inntekter fra Nederland og sjekke ut det. Registreringen skjer via personnummer, slik at vedkommende ikke kan skjule inntektene ved eksempelvis å bruke flere banker.

Les: Norsk giga-politianmeldelse av Uber

– Alle må skatte



Uber-sjef Endresen sier han er glad for at sjåførene etter hvert skjønner at skattemyndighetene har et system som avslører sjåfører som ikke betaler skatt.

– Alle må skatte riktig, også Uber-partnersjåfører. Det informerer vi om, og det er et av vilkårene for å benytte seg av appen. Vi ønsker i utgangspunktet en ordning der vi digitalt overfører all moms- og skatteinformasjon fra sjåførene, til skattemyndighetene. Det hadde vært det enkleste og beste. Men når politiet stadig stanser partnersjåfører og gir dem store bøter, så er vi per nå ikke i en situasjon hvor vi kan gi slik informasjon, av hensyn til personvernlovgivningen. Vi håper i det lengste at det kommer en rask politisk avklaring, som kan klargjøre status for delingsøkonomi-selskapene, slik at vi kan få ryddigere skatteforhold.

Les: Indisk Uber-sjef på jakt etter nordmenn

Artikkelen fortsetter under videoen.

– Skatteetaten sier at ni av ti Uber-sjåfører som tjener mer enn 50.000 kroner, bryter skattereglene?

– Det er vi de første til å beklage. Å skatte riktig er et at vilkårene for å benytte seg av appen. Men etter at vi fikk den informasjonen i april, tok vi ytterligere initiativ overfor partnersjåførene. Vi satte en regnskapsfører i vårt supportsenter, som kan hjelpe sjåfører med informasjon om å etablere enkeltselskaper, registrere seg i momsregisteret og andre praktiske forhold som gjør at de skal bli «hvite». Vi har også gjennomført to kurs, ett i regi av Skatteetaten, hvor over 100 personer har deltatt; dette gjør at mange av partnersjåførene nå betaler moms og skatt slik de skal.

Les: Uber-sjåfør måtte betale 920 172 kroner

– Og, sier han:

– De som ennå ikke gjør det, skjønner nok etter hvert at de kommer til å bli tatt fordi skattemyndighetene finner dem i valutaregisteret, så de vil måtte komme etter.

– De er satt skatt matt?

– Ja, det er åpenbart lite rom for for å lykkes med å snyte på skatten, så de som vil kjøre, må forholde seg til reglene. Det er vi alle tjent med.

– Fremtiden kan ikke forbys



Endresen sier at politiets forfølgelse av Uber-sjåfører har gjort at en del har gitt seg som sjåfører. Han sier at som nå kjører hvitt, opplever at det går rundt økonomisk, også etter at de har betalt skatt.

Les: Hun ga seg som Uber-sjåfør

– Ja, det har vært en liten nedgang, men det justerer seg over tid. Vi har i dag 180.000 brukere i Oslo som har lastet ned og registrert seg i appen vår. Selskaper som Uber er kommet for å bli. Jeg ser det i Danmark, hvor Uber har trukket seg ut som følge av den nye taxiloven. Der dukker det opp noe lignende apper. Det er bedre å legge til rette for ryddige rammer rundt vår virksomhet, enn å forfølge og forby den. Fremtiden kan ikke forbys.

Les: Her kjører NHO-sjefen Uber