Uber-sjåfør dømt til å tilbakebetale 286.854 kroner

Oslo tingrett dømmer en Uber-sjåfør til å tilbakebetale 285.854 kroner for å ha ha drevet «piratdrosjevirksomhet». Han får også 8000 kroner i bot og inndratt førerkortet i ett år.

Uber går på et sviende nederlag i Oslo tingrett, etter at en av deres sjåfører måtte møte i retten torsdag i forrige uke.

Stoppet



47-åringen ble søndag 11. oktober 2015 fem på natten på Ring 2 i Oslo tatt av politiet fordi han førte han personbil som ble benyttet til «persontransport mot vederlag» uten at han hadde drosjeløyve.

Han hadde avtale med Uber om formidling av drosjetransportoppdrag og en betalingsløsning.

Han har han samlet fått utbetalt 285.854 kroner for sin kjøring som Uber-sjåfør, kom det frem i retten.

Tiltalte har erkjent at han på jevnlig basis i perioden september 2015 til november 2016 kjørte persontransport mot vederlag med sin personbil gjennom applikasjonen Uber.

Saken er en del av en storaksjon mot Uber-sjåfører.

Vedtok ikke



Retten viser til at politiet stoppet ham 11. oktober 2015 og at de under samtalen gjorde ham kjent med at han trengte kjøreseddel og kjøreløyve. På tross av dette, fortsatte han kjøringen. Først på nyåret skaffet han seg kjøreseddel. Han har ikke skaffet seg kjøreløyve.

EIER: Uber-sjef Carl Edvard Endresen opplever at en av hans sjåfører har fått en kraftig dom mot seg i Oslo tingrett denne uken. Foto: Frode Hansen , VG

Forsommeren 2016 ble han i lagt et forelegg for kjøringen, som han ikke vedtok. Han forklarte i retten at han fortsatte å kjøre fordi han «ikke trodde det ville bli et så stort problem», fremkommer det av dommen.

Men ifølge Oslo tingrett er det det.

Han ble bøtelagt med 8000 kroner og dømt for piratdrosjevirksomhet. Han inntekt på 285 854 kroner blir i sin helhet inndratt.

Førerkort-vurdering



Og førerkortet ryker i 12 måneder. Tiltalte hadde bedt om at retten tar hensyn til at han er yrkessjåfør, og risikerer å miste jobben ved tap av førerett.

Retten fremholder at det ikke er viktig: Virkningen tapet av førerrett har for tiltalte er relevant, men det følger av rettspraksis at det at tiltalte er yrkessjåfør i utgangspunktet ikke gir krav på forkortet tapstid, mente Oslo tingrett.

Tiltalte har ikke vist til andre grunner for at han behøver sitt førerkort. Retten kom til at tapstiden settes til 12 måneder, som er minstetiden for grove overtredelser. Ved gjenerverv av førerett pålegges han å ta full ny førerprøve.

– Sett foten ned



Uber har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere dommen.

I Taxiforbundet ber de om politisk handling.

– At retten så tydelig definerer at Uber driver piratdrosjevirksomhet og inndrar både fortjeneste og førerkort burde føre til at politiske myndigheter nå setter foten ned for Uber en gang for alle. Uber er et internasjonalt milliardselskap som utnytter godtroende sjåfører og tilrettelegger og oppfordrer til kriminell virksomhet i Norge, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.