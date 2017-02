Drosjeeier Trond Hansen i Ålesund er så provosert over Heidi Nordby Lundes (H) Uber-utspill at han har anmeldt henne til politiet. Selv mener hun saken viser hvor aggressiv drosjenæringen er.

Det er hennes oppfordring til Uber-sjåførene om å «kjøre på» som har opprørt drosjeeier- og sjåfør Trond Hansen så kraftig at han nå har gått til politiet og anmeldt Høyre-politikeren for offentlig oppfordring til lovbrudd, skriver NRK, som omtalte saken først.

– Jeg ble rimelig irritert over at en stortingspolitiker, som setter lover og premisser for alle i Norge, går ut og oppfordrer til å bryte norsk lov. Det hører ingen plass hjemme, sier Trond Hansen til VG.

– Den lovgivende myndighet skal ikke oppfordre folk til å begå lovbrudd. Faktum er at masse folk som har kjørt for Uber har blitt straffet for det, sier han videre.

– Du er selv drosjeeier- og sjåfør. Er dette «hevn» som følge av konkurransen Uber utgjør?



– Drosjenæringen vil ikke ha problemer med å konkurrere med Uber, men det må være på like vilkår - at vi alle betaler skatt og rapporterer momsen vi skal, og at vi følger lovene som følger med det å drive med transportløyve, sier Hansen.

Oppfordret til sivil ulydighet

Det var før helgen at Nordby Lunde sa til Klassekampen at hun oppfordret Uber-sjåførene til å drive sivil ulydighet mot det eksisterende lovverket.

I januar ble en Uber-sjåfør dømt til å tilbakebetale over 285.000 kroner for å ha drevet «piratdrosjevirksomhet». Rett før jul i fjor ble flere Uber-sjåfører bøtelagt og fradømt førerkortet.

Politiet var senest i helgen klare på at de anser det som lovbrudd å drive persontransport mot vederlag uten løyve.

– Tror på konkurranse

Selv sier Nordby Lunde til VG at hun vil se på anmeldelsen når den kommer, men at dette viser hvor aggressiv drosjenæringen er.

– Man skulle drosjenæringen hadde alle muligheter til å vinne på erfaring, tilstedeværelse og service. I stedet politianmelder de alt og alle for å beskytte seg selv, sier hun.

– Jeg er overbevist om at innovasjon og konkurranse som kundene åpenbart vil ha vinner frem på sikt.

Anmeldelsen leverte Trond Hansen til Majorstuen politihus i dag.

– Hva ønsker du å oppnå med denne anmeldelsen?



– Jeg ønsker at hun skal bli straffet for det, og at hun trekker tilbake oppfordringen om å begå lovbrudd, sier Hansen.