Skatteetaten: Ni av ti «proffe» Uber-sjåfører snyter på skatten

Ni av ti Uber-sjåfører som omsatte for over 50.000 kroner er tatt for brudd på skattereglene, viser en stor kontroll norske skattemyndigheter har utført.

På en konferanse om svart økonomi som Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet arrangerte i forrige uke, kom det frem at mange Uber-sjåfører ikke har oppgitt inntektene sine eller sendt inn merverdiavgift-oppgaver.

– Rundt 90 prosent av de som har omsatt for over 50.000 kroner, som er grensen for å betale merverdiavgift, har ikke rapportert inntektene. De har altså ikke betalt moms eller oppgitt inntekter som kan skattlegges, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst til tidsskriftet Fri Fagbevegelse, som først skrev om saken.

Politiet: Aksjonerte mot Uber-sjåfører

Mottar penger fra Nav



Ifølge Kristiansen mottar også mange av de kontrollerte Uber-sjåførene penger fra Nav.

– Det er for tidlig å si om det er trygdesvindel. Men de mottar Nav-ytelser samtidig som de kjører og oppgir ikke inntektene til myndighetene, sier Kristiansen til tidsskriftet.

Til VG opplyser Kristiansen at Skatteetaten har gjennomgått oppgavene til rundt 1400 kjente Uber-sjåfører i 2015 og 2016. I underkant av 700 hadde omsatt for mer enn 50.000 kroner.

Skatteetaten har nå sendt ut varsel til 600 sjåfører - de aller fleste i Oslo - som har latt være å oppgi pliktige inntekter. Skatteetaten mener situasjonen i Norge ikke er unik, og sier de har sett det samme i Sverige og Danmark.

Uber-sjefen: – Vi opererer i en gråsone

UBER-SJEFEN: Carl Edvard Endresen leder Uber Norge. Bildet er tatt under NHOs årskonferanse tidligere i år. Foto: Frode Hansen , VG

Ifølge Kristiansen har de sett at penger Uber tjener i Norge, har funnet veien til skatteparadiset Bermuda.

– Bruker skatteparadis



– Sjåføren sitter igjen med 75 eller 80 prosent av det kunden har betalt. Resten tar Uber i Nederland, for at de stiller appen til disposisjon. Etter det vi forstår blir deler av beløpet sendt fra Nederland til Bermuda, der hovedselskapet holder til. De bruker skatteparadis i denne virksomheten. Uber-selskapet skatter ikke til Norge, forteller Kristiansen.

Les også: Nærmer seg avtale

I Norge har Samferdselsdepartementet slått fast at kjøring uten løyve er ulovlig. I Oslo har flere titalls sjåfører fått førerkortet inndratt etter å ha kjørt for tjenesten, og i fjor ble en mann i 40-årene dømt i Drammen tingrett for brudd på Yrkestransportloven etter å ha drevet omfattende kjøring for Uber.

Sjefen for Uber Norge, Carl Edvard Endresen, skriver i en e-post til VG at det resultaten av Skatteetatens kontroller er skuffende.

– Brudd på tjenestevilkårene



– Først og fremst er det skuffende, og det er et brudd på våre tjenestevilkår. Det er en selvfølge at alle skal betale skatter og avgifter. Det er synd at de som forsøker å unndra skatt ødelegger for de partnersjåførene som har alt på det rene.

Her tar NHO-sjefen omstridt Uber-bil:

Endresen poengterer at de som forsøker å unndra skatt ikke lykkes med det, fordi digitaliseringen fungerer.

– Ettersom man ikke benytter kontanter på Uber-plattformen i Norge, har skattemyndighetene mulighet til å avdekke all feilrapportering. Det er positivt at skattemyndighetene følger opp slik at alle betaler riktig skatt.

USA: Uber inngikk gigantforlik

Ifølge Uber-sjefen opplever mange skattereglene som kompliserte.

– Derfor er det viktig at Skatteetaten gir forståelig informasjon til sjåførene, slik at vi unngår feilrapportering i fremtiden.

– Følger skattereglene

– Er det riktig at Uber plasserer penger i Bermuda?

– Uber følger alle internasjonale skatteregler, men det som er et viktig poeng her er at størsteparten av pengene som omsettes går til partnersjåførene, og dermed beskattes og forblir i Norge. Uber investerer for tiden tungt i nye markeder og går derfor ikke med overskudd.

Han understreker at Uber ønsker å fortsette samarbeidet med Skatteetaten for å forbedre informasjonen som er tilgjengelig for de som kjører, slik at de unngår feilrapportering.

– Både Uber og Skatteetaten er enige i Delingsøkonomiutvalgets anbefaling om at delingsplattformer bør pålegges å innberette inntektene til tilbyderne direkte til skatteetaten. Det vil sikre at ingen jukser på skatten, samtidig som det vil forenkle prosessen for de som kjører.