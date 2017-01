Skatteetaten går til aksjon mot 400 navngitte Uber-sjåfører

Skattekrimavdelingen i Skatt Øst har nylig sendt brev til 400 Uber-sjåfører, med varsel om etterligning av ikke betalt skatt og moms.

Det får VG bekreftet ved Skatt Øst.

– Vi har sendt varsel om endring av inntekt og moms: Vi sitter på opplysninger om at de har kjøreinntekter som vi mener ikke er oppgitt til beskatning. Nå må de få anledning til å uttale seg, sier sjef for skattekrimavdelingen i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen til VG.

Han sier at de på toppen av inndragning av mangelfull skatt og moms, vil vurdere å ilegge tilleggsskatt.

Skal ha fått lister



Ifølge Taxiforbundets avis, TAXI, skal det dreie seg om at de ikke har rapportert inn skattepliktige inntekter og merverdiavgift for 2015.

I brevet skal det bli bedt om å sende inn dokumentasjon på inntekter og kostnader i forbindelse med kjøringen for Uber, og på hvordan dette er regnskapsført.

TAXI skriver at mye tyder på at norsk skatteetat nå har fått lister over alle ubersjåførene og deres inntekter fra kolleger i Nederland.

I flere rettsaker siste halvår har Ubersjåfører ikke bare blitt fratatt sertifikatet og fått bot, de har også måtte tilbakebetale store beløp som de har tjent som Uber-sjåfører.

Ingen i Uber har foreløpig svart på VGs henvendelser.

– Står veldig klart



Den tyngste dommen mot ulovlig piratvirksomhet rammet en Uber-sjåfør tidligere i januar; han ble dømt til å tilbakebetale 285 854 kroner.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i seksjon for trafikk- og sjøtjenester ved Oslo politidistrikt sier det ikke bør overraske noen at de har krevd tilbakebetaling.

– I straffeloven står det veldig klart at utbytte av straffbare handlinger skal inndras.

Taxiforbundet har også levert en omfattende politianmeldelse av Ubers selskaper i Norge og flere andre land.

Den er denne uken blitt overført fra trafikk-avdelingen til Knudsen, til finans- og miljøseksjonen ved Oslo Politidistrikt, som skal vurdere om de skal åpne sak.

