Skatteaksjon mot 400 navngitte Uber-sjåfører

Skattekrimavdelingen i Skatt Øst har nylig sendt brev til 400 Uber-sjåfører, med varsel om etterligning av ikke betalt skatt og moms.

Det får VG bekreftet ved Skatt Øst.

– Vi har sendt varsel om endring av inntekt og moms: Vi sitter på opplysninger om at de har kjøreinntekter som vi mener ikke er oppgitt til beskatning. Nå må de få anledning til å uttale seg, sier sjef for skattekrimavdelingen i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen til VG.

Han sier at de på toppen av inndragning av mangelfull skatt og moms, vil vurdere å ilegge tilleggsskatt.

Les: Mange sjåfører er tatt

Bedt om dukumentasjon



Ifølge Taxiforbundets avis, TAXI, skal det dreie seg om at de ikke har rapportert inn skattepliktige inntekter og merverdiavgift for 2015.

I brevet skal det bli bedt om å sende inn dokumentasjon på inntekter og kostnader i forbindelse med kjøringen for Uber, og hvordan dette er regnskapsført.

Uber-sjefen svarer



Uber-sjef Carl Edvard Endresen sier til VG at de aktivt vil bidra overfor skattemyndighetene, for å sikre at sjåførene betaler skatt og moms.

– Det er en selvfølge at alle som tjener penger i Norge skal betale skatter og avgifter. En av fordelene med Uber er at alle transaksjoner er digitale, noe som forenkler skattebehandlingen. Vi er helt enige med skattedirektøren som ønsker en automatisk innberetning av inntektene til de som kjører. En slik løsning vil både forenkle og sikre skatteinnbetalingen. Uber kan ikke betale skatter og avgifter på vegne av partnersjåførene ettersom de er selvstendige. Men vi gjør mye for å legge til rette for at de får betalt skatten sin riktig, sier han.

I flere rettssaker siste halvår har Uber-sjåfører ikke bare blitt fratatt sertifikatet og fått bot, de har også måtte tilbakebetale store beløp som de har tjent som Uber-sjåfører.

Fanget



Den tyngste dommen mot ulovlig piratvirksomhet rammet en Uber-sjåfør tidligere i januar; han ble dømt til å tilbakebetale 285 854 kroner.

Uber-sjefen sier sjåførene nå er fanget i en Catch 22-situasjon: Politiet jakter på dem og hvis de betaler skatt, så vil det bli brukt mot dem hvis de blir tatt.

– Enkelte partnersjåfører opplever at de står i et dilemma på grunn av den uklare regulatoriske situasjonen og politiets voldsomme reaksjoner. De frykter at hvis de gjør det rette og betaler skatten sin, øker sannsynligheten for at de kan bli straffet, sier han.

– Ønsker å betale skatt



– Vårt inntrykk er at partnersjåfører som bruker Uber-appen ønsker å betale skatten sin. De fortjener et tydelig regelverk, som gir dem forutsigbarhet og mulighet til å fortsette å kjøre de over 150.000 Uber-brukerne i Oslo enkelt, trygt og rimelige rundt i byen.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i seksjon for trafikk- og sjøtjenester ved Oslo politidistrikt sier det ikke bør overraske noen at de har krevd tilbakebetaling.

– I straffeloven står det veldig klart at utbytte av straffbare handlinger skal inndras, sier han.

Stor-anmeldelse



Taxiforbundet har også levert en omfattende politianmeldelse av Ubers selskaper i Norge og flere andre land.

Den er denne uken blitt overført fra trafikk-avdelingen til Knudsen, til finans- og miljøseksjonen ved Oslo Politidistrikt, som skal vurdere om de skal åpne sak.

Leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund sier til VG at de er meget godt fornøyd med initiativet til Skatte Øst.

– Sammen med de mange straffesakene mot sjåførene, må dette føre til at den organiserte piratvirksomheten nå tar slutt. Vi har sagt hele tiden at Ubers konsept er basert på bevisste lovbrudd, skattesnyteri og sosial dumping. Det er ikke mulig å få en inntekt med de prisene Uber har operert med og samtidig dekke skatter og utgifter, sier han.

Forbundet har fått støtte for dette, gjennom en rekke dommer de siste månedene.

– Kjente skatteregler



Trevland mener Uber og deres støttespillere i NHO-foreningen Abelia hele tiden har forsøkt å skape inntrykk av at de gjerne vil betale skatt, men måtte ha egne regler for å kunne innberette og betale den.

– Påskuddet har vært at de er «delingsøkonomi». Det er en bløff. Uber er organisert pirattaxi og ikke noe annet. Skattekrim bygger på kjente skatteregler, og i Skattedirektoratets rapport om Delingsøkonomien, som kom sist fredag, er det ingenting som berører Ubers forretningsmodell, sier han.

.Les: Her tar NHO-sjefen Uber