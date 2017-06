Politiet etterforsker Uber

Uber blir etterforsket av Oslo politidistrikt for mulig brudd på flere lover. Det gjelder både Uber-selskaper og sjåfører.

Det bekrefter seksjonsleder Rune Skjold ved Finans- og miljøkrimseksjonen overfor VG.

– Avhør i nær fremtid



– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker mulig brudd på blant yrkestransport–lovgivningen og moms- og skattelovgivningen, både når det gjelder enkeltsjåfører og de ulike selskapene i Uber-systemet.

– Er det utløst av den omfattende anmeldelsen som Norges Taxi-forbund leverte i desember?

– Ja, vi iverksatte undersøkelser etter den anmeldelsen, og har etterforsket gjennom vinteren og våren, og vil fortsette med det i tiden fremover. Flere avhør planlegges i nær fremtid.

– Hvor prioritert er etterforskningen?

– Det er en liten/mindre gruppe som jobber med dette.

Han vil ikke si noe om når en eventuell siktelse eller tiltale vil kunne foreligge, utover at det ikke er noen aktuell problemstilling på denne siden av sommeren.

ETTERFORSKES: Sjef for Uber Norge, Carl Edvard Endresen, opplever at selskapet han leder, er under etterforskning ved Oslo politidistrikt. Foto: Frode Hansen , VG

Uken før den omfattende politianmeldelsen av Uber-selskapsstrukturen, leverte Taxiforbundet navn på 105 Uber-sjåfører til politiet.

Anmeldelsen har alt fått konsekvenser



– Fra anmeldelsen mottatt fra Taxiforbundet har det til nå vært reagert med forelegg mot 34 personer. Det har blitt inndratt utbytte fra de samme sjåførene på syv millioner kroner, fremholder politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved påtaleavsnitt økonomi ved Oslo politidistrikt til VG.

I tillegg har politiet selv gått til aksjon og foretatt kontroller, som gjør at 194 Uber-sjåfører nå er anmeldt, 94 førerkort er blitt inndratt og i 67 sjåfører har måtte betale tilbake 11,2 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

Uber vil samarbeide



I Uber er de forsiktige i sine kommentarer:

– Vi har ingen kjennskap til etterforskningen som Oslo politidistrikt skal ha igangsatt. Vil vil selvsagt samarbeide med politiet, hvis de ønsker det, sier kommunikasjonssjef Bodil Sidén.

– Svært prisverdig



– Det er svært prisverdig at politiet følger opp vår anmeldelse av selskapet Uber, som vi mener i tre år har organisert kriminell virksomhet i Norge, sier styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

– Samtidig har vi siden 2014 vært kritiske til at det politiske miljøet i Norge ikke har tatt kraftig avstand fra ulovlige Uber. I Sverige ble Uber tvunget til å stenge sin pirattaxi-virksomhet etter et høyst legitimt og sterkt politisk press. Vi forventer nå at regjeringen tar et kraftig oppgjør med ulovlige Uber og setter skapet på plass, sier Trevland.

Det var den vanligste tjenesten, Uber pop, som ble stengt i Sverige, fordi en rekke dommer konkluderte med at det er pirattaxi-virksomhet.

Den dyrere tjenesten, Uber black, er lovlig i Norge, fordi sjåførene har løyve.

Disse er anmeldt



Følgende selskaper er anmeldt:

Uber Norway AS, et driftsselskap for Uber-konsernets administrative virksomhet i Norge.

Uber B.V., Ubers hovedkontor i Nederland.

Uber International C.V. Dette er Ubers skatteparadis-selskap registrert på Bermuda. Opp mot 19 prosent av Uber-systemets omsetning ender der, mener Taxiforbundet.

Uber Technologies. California-selskap som utvikler, markedsfører og drifter mobilappen Uber som formidler kjøreoppdrag.

I anmeldelsen heter det at «Politiet bør også vurdere etterforskning og tiltale mot styremedlemmer i de forskjellige selskapene, herunder blant andre Carl Edvard Endresen og Simon John Breakwell».

Endresen er Uber-sjef for Norge og Danmark, mens Breakwell er kontaktperson for Uber Norway AS.