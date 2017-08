FpU krever at Uber blir lovlig i Norge

LILLESAND (VG) FpU stiller harde krav til moderpartiet om at Uber må bli lovlig hvis Frp fortsatt sitter i regjering etter valget.

På en idylliske men regntung camping i Lillesand har over 200 ungdommer fra Fremskrittpartiets ungdomsparti FpU innlosjert seg for helgen for å diskutere politiske saker, ha skoleringsløp og neonparty.

Før sommerleiren har kommet ordentlig i gang er de imidlertid allerede klare til å stille krav til moderpartiet:

Dersom det blir en ny regjeringsperiode på Frp etter valget, må Frp sørger for å åpne opp for at Uber, og lignende tjenester, skal kunne drive lovlig i Norge, krever Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU.

– Det er trist at ungdom som er avhengig av billig transport hjem på kveldstid, og i helger, ikke har særlig andre alternativer enn pirattaxi. Her kan Uber være et friskt pust i persontransportmarkedet som kan sørge for bedre og billigere tjenester, som gjør at man slipper å ta pirattaxi, sier Svendsrud.

Frp: – Vi ønsker konkurranse, men ...

FpU-lederen mener Norge trenger flere arbeidsplasser med lav terskel. – For noen kan dette være en viktig biinntekt, enten de er studenter eller deltidsansatte. EFTAs overvåkningsorgan ESA har krevd at Norge endrer løyvesystemet for persontransport, fordi de mener dagens regulering strider mot fri konkurranse. – FpU er mer markedsorienterte og har tydelige krav, de blir en viktig stemme i debatten, vi må bare forsikre at dette totalt sett er positivt for landet og ikke negativt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fortsetter: – Vi ønsker konkurranse men det er regler for hvordan konkurransen skal være som Uber utfordrer. Vi må sikre at alle aktørene i et marked forholder seg til de samme reglene. STILLER KRAV: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker FpUs sommerleir på Skottevik feriesenter i Lillesand utenfor Kristiansand hvor han får klar beskjed fra FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud om å gjøre Uber lovlig. Foto: Petter Emil Wikøren I dag har drosjesjåfører plikt og rett til å være tilknyttet en sentral. Denne regelen vil falle bort hvis departementet får gjennomslag for de foreslåtte endringene i yrkestransportloven, meldte Aftenposten i juli. Samtidig vil ikke sentralene være tvunget til å tilby alle løyvehaverne tilknytning, ifølge endringsforslagene. Dette gir rom for at nye og eksisterende løyvehavere vil kunne velge å kjøre for Uber. I begynnelsen av juni ble det også kjent at Uber blir etterforsket av Oslo politidistrikt for mulig brudd på blant yrkestransport – lovgivningen og moms- og skattelovgivningen. Det gjelder både Uber-selskaper og sjåfører.

Truer med å trekke seg ut

Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truet senest i begynnelsen av juni med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet. Dette mener FpU er trist.

– Jeg synes det er nitrist, hvis morgendagens løsninger skal forlate landet vårt, for det er det det er, sier Svendsrud og fortsetter:

– Det bør være en selvfølge i 2017 at du vet hvem som kjører deg, at du vet prisen på forhånd og at du betaler uten å trekke kortet.

FpU mener løyvesystemet er et tungt og utdatert system og ønsker å avskaffe praksisen med løyver.

– Utfordringen ligger i at man har et monopol på taxinæringen som hindrer reell konkurranse mellom ulike aktører, og mennesker som vil komme seg fra A-Å får en vanskeligere hverdag, sier Svendsrud.

Så du er ikke redd for at lovliggjøringen kan føre til sosial dumping?

– Nei. Det blir ikke sosial dumping av at man selv er næringsdrivende, tar den bilen du selv eier og kjører andre mennesker, sier Svendsrud.

Har ikke løsningen ennå

Uber ønsker å tilby biler både i Bergen, Trondheim og Stavanger i tillegg til Oslo, men mener det nå er opp til norske myndigheter.

– Vi vil mer enn gjerne være her og reguleres. Det står på om myndighetene liberaliserer taximarkedet og følger de krav som ESA stiller, sier Kåre Riis Nielsen kommunikasjonssjef for Uber i Europa.

KREVER LIBERALISERING: Ubers kommunikasjonssjef for Europa forteller at de gjerne vil utvide driften i Norge, men at det er opp til myndighetene å liberalisere markedet. Foto: Petter Emil Wikøren , IKKE VG-BILDE

Han vil ikke si hvor lenge selskapet er villig til å vente, men forteller at de er utålmodige.

– Vi er utålmodig, men vi vet at dette er politisk og at det dermed tar tid. Det er allerede 200.000 brukere i Norge i dag så folket vil ha Uber, men vi må ha en regulering som er mye mer imøtekommende og åpen for innovasjon og liberalisering, sier Nielsen.

Samferdselsministeren er imidlertid ikke klar for å love at FpU eller Uber skal få viljen sin.

– Nei jeg er ikke klar til å love løsningen ennå. Vi har ikke konkludert, og vi har heller ikke stengt dørene.

Solvik-Olsen sier han har forståelse for dem som ønsker et bedre og billigere taxitilbud, men peker på at et frislipp blant annet vil utfordre reglene som sikrer et minimum av taxitilbud i distriktet.