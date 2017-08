Ubåtmysteriet: – Eieren siktet for drap

SIKTET FOR DRAP: Eieren av den forliste ubåten «UC3Nautilus» er siktet for drap på en svensk journalist som skal ha vært ombord i fartøyet. Dette bildet ble tatt av et øyenvitne da ubåten seilte ut fra havnen i København torsdag kveld. I tårnet står en kvinne og en mann.

Foto: Anders Valsted