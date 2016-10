Tyver robbet ulykkesbilen mens Mathias (18) lå forslått på sykehuset

Kraftig forslått ble Mathias Jacobsen Williamsen (18) i all hast søndag kjørt til sykehuset i Harstad etter en dramatisk utforkjøring på såpeglatt føre.

Han skjønte raskt at bilen var totalvrak og måtte kondemneres. Men mens han lå på sykehuset, har noen tatt seg inn i ulykkesbilen som lå på taket i grøfta og stjålet det nye stereoanlegget i bilen, forteller han.

– Jeg er i sjokk over at noe slikt kan skje, sier Mathias Jacobsen Williamsen til VG.

– Tenk at noen kan oppsøke et ulykkessted på denne måten og ta med seg det som er av verdier. Vi snakker om et anlegg til rundt 5000 kroner. Men ikke bare det, tyvene har til og med tatt med seg kvitteringen på anlegget som lå i bilen. Kanskje de ville sikre seg garantien på anlegget også, undrer Mathias.

Det var Harstad Tidende som først omtalte denne saken.

Glatt føre

Selve ulykken skjedde søndag ettermiddag i en sving i Tjelsund kommune i Nordland. Harstad Tidende skriver at Williamsen mistet kontrollen over bilen på det glatte føret, bilen tippet over og rullet rundt flere ganger og havnet på taket i skråningen nedenfor veien.

TOTALVRAK: Bilen til Mathias Jacobsen Williamsen bøe totalvrak etter utforkjøringen søndag ettermiddag. Men mens 18 åringen lå på sykehuset tok noen seg inn i bilen og stjal det som var av verdier i den. – Jeg er i sjokk, sier Mathias. Foto: Ivar Paulsen , Harstad Tidende

– Selvfølgelig er jeg glad for at det gikk bra med meg. Det er jo tross alt det viktigste og jeg har fått mange trøstens ord og hyggelige meldinger fra folk. Men jeg skjønner fortsatt ikke at noen kan gjøre noe slikt, fortsetter Mathias Jacobsen Williamsen.

Sint og frustrert

Det var moren som først fortalte om hva som hadde skjedd på Facebook. Hun ba samtidig de som måtte vite noe om å ta kontakt.

– Dessverre har ingen meldt seg. Jeg ble selvfølgelig sint og frustrert da jeg så det, og måtte ringe og spørre om det faktisk var sant, sier Mathias som fortsatt håper at noen vil levere tilbake anlegget.

– Så får jeg kanskje litt igjen. Bilen hadde bare delkasko, så der er det ingenting å hente.