DRESDEN (VG) Sosial ulikhet og fattigdom øker i Tyskland, men de færreste politikere har villet ta i temaet under valgkampen.

Utenfor en industribygning et par steinkast fra den vakre gamlebyen i Dresden, har køen begynt å slange seg rundt hushjørnet. Et sekstitalls mennesker venter på å få slippe inn i matbanken Dresdner Tafel for å handle nesten gratis mat.

Ulikhet og fattigdom i Tyskland øker, og dette er noen av de viktigste politiske problemene som opptar tyskerne før valget denne helgen, ifølge en studie utført av Infratest dimap på oppdrag fra Berliner Morgenpost.

Likevel har de fleste politikere vært musestille under valgkampen. Både Angela Merkel og hennes utfordrer Martin Schulz har langt på vei avvist å snakke om nødvendigheten av å gjøre noe med det brennende spørsmålet om økende sosiale forskjeller.

Les også: Usikre velgere truer Merkels seier

Tøffere for de fattige

INGEN SKAM: Heidrun Mohammed (50) har sterke meninger, og sier at man må velge mellom å skamme seg eller være sulten. Foto: Stian Eisenträger , VG

Når tyskerne på søndag går til stemmelokalene, kommer Heidrun Mohammed (50) til å sitte hjemme.

– Ingen av partiene kommer til å gjøre noe for å forbedre min situasjon, så hvorfor skal jeg da gi min støtte til noen av dem, sier den arbeidsledige fembarnsmoren, som VG møter på handletur til matbanken i Dresden.

– For meg er det dyrt å handle på Lidl, der koster ting ti ganger mer enn her, forklarer hun.

Hver uke henter matbanken inn matvarer fra i alt 250 supermarkeder, bakerier og restauranter, som ellers ville blitt kastet, og selger det til byens fattige for en symbolsk sum. Ukentlig kommer det minst 4000 personer innom og handler. På landsbasis får hele 1,5 millioner tyskere hjelp av mer enn 900 matbanker som dette.

– Vi gjør det mulig for dem med lave inntekter å kjøpe seg sunn mat til seg selv og sine familier, sier Andreas Schönherr, som er leder for matbanken og deres 240 frivillige arbeidere.

VG-leder: Tysklands stabilitet

STORT LAGER: Andreas Schönherr er leder for matbanken i Dresden, som ukentlig benyttes av minst 4000 av byens fattige. Foto: Stian Eisenträger , VG

– Skammer meg ikke!

Langtidsarbeidsledige Heidrun får selv utbetalt 350 euro i måneden. Ektemannen er sykemeldt. Når husleie, strøm, oppvarming, månedskort og skolepenger for barna er betalt, er det ikke mye igjen. Derfor går hun ukentlig til en av byens matbanker, hvor hun fyller opp trillevognen sin. For 20 cent kan hun for eksempel kjøpe seg fem rundstykker, fem paprikaer, eller fem egg.

– Det er fint at de tar betalt, at det ikke er veldedighet. Det har mye å si for verdigheten og selvfølelsen. Mange skammer seg over å måtte komme hit, men ikke jeg. Man får velge om man vil skamme seg eller sitte hjemme og sulte, mener hun.

Andelen innbyggere på fattigdomsgrensen økte fra rundt 12 prosent i 1995 til 16 prosent i 2014, ifølge en rapport tyske myndigheter offentliggjorde tidligere i år. Inntektsulikheten øker også, heter det i rapporten.

Fått med deg? Sjekk hvem som kastet seg inn i den tyske valgkampen

FRIVILLIG: Fatiha Ziegler er en av 250 frivillige som driver matbanken i Dresden. Foto: Stian Eisenträger , VG

Økende sosiale forskjeller

Selv om arbeidsledigheten er rekordlav, har flere og flere tyskere lavtlønnede og usikre deltidsjobber. Og selv om den tyske økonomien har vokst jevnt og trutt gjennom en årrekke, kommer ikke dette store deler av befolkningen til gode, sier prosjektleder i Bertelsmann-stiftelsen, Manuela Barisic, ifølge CNN.

Mens realinntektene til de rikeste ti prosent av tyske husholdninger økte med hele 27 prosent mellom 1991 og 2014, har middelklassens realinntekter økt med kun ni prosent i samme periode, ifølge forsker Markus Grabka ved Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.

De aller fattigste har sett sin realinntekt synke med hele åtte prosent.

Aller hardest rammet er de eldre. Siden 2005 har andelen pensjonister som lever under fattigdomsgrensen økt fra 10 til 15 prosent, ifølge en fattigdomsstudie som ble publisert tidligere i år.

Les også: Kontroversielle høyrepopulister kan gjøre brakvalg i Tyskland

KASTES IKKE: Maten som blir igjen på slutten av dagen gis videre til lokale bønder, som bruker matavfallet til grisefôr. Foto: Stian Eisenträger , VG

Også vanlige arbeidstakere rammes

– Et rikt samfunn som har overflod burde sørge for å organisere seg slik at alle har nok midler til å klare seg. Fattigdom er et relativt begrep. Mange sier det ikke finnes fattigdom i Tyskland, men likevel er det tusenvis av mennesker som ikke får endene til å møtes, sier Andreas Schönherr.

Han forteller at det er ikke bare arbeidsledige, uføretrygdede, minstepensjonister og asylsøkere som har behov for hjelp. Flere og flere barnefamilier har problemer med å dekke alle utgiftene sine, selv om begge foreldrene er i full jobb.

TRAVELT: Over 4000 mennesker kommer ukentlig for å handle nesten gratis i matbanken. Over 2000 tonn overskuddsmat viderefordeles årlig. Foto: Stian Eisenträger , VG

– Det kommer mange mennesker til oss som har helt normale fulltidsjobber, men hvor lønningene ikke er høye nok til at man kan klare seg på dem. Det gjelder blant annet for omsorgsyrker, men det kommer også akademikere og andre som ikke får lønnen til å strekke til, forteller han.

– Penger spart betyr enormt mye

Noen dager åpner matbanken også dørene opp for studenter, som er en gruppe som heller ikke har mye å rutte med.

– Jeg kommer én gang i uka, og sparer utrolig mye – minst 100 euro. Det betyr mye for meg, siden jeg finansierer studiene mine selv, sier studenten Pavel Tatarentsev (30).

FORNØYD: Student Pavel Tatarentsev sparer mye på å bruke matbanken. Foto: Stian Eisenträger , VG

Andreas Melcher (43) er uføretrygdet, men arbeider som frivillig to timer, tre dager i uka.

– Det er godt for sinnet å være i aktivitet og møte andre folk, sier han.

Som frivillig får han lov til å ta med seg det han trenger av mat før butikken stenger.

– Jeg får utbetalt 400 euro i trygd, og sparer kanskje 100 euro i matutgifter. Det sier seg selv at det betyr enormt mye for meg, sier 43-åringen.