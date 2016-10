Tysfjordsaken øker kraftig i omfang

Det er registrert 56 nye sedelighetssaker i Tysfjordsaken, opplyser politiet i Nordland.

Oppdaterte tall viser at politiet har registrert 56 nye sedelighetssaker i Tysfjordsaken, opplyser Nordland politidistrikt.

– I de fleste anmeldte sakene har overgrepene skjedd for 10 til 30 år siden. Politiet har likevel en frykt for at det finnes ferskere saker som ikke har blitt meldt til politiet. Dette gjelder også pågående overgrep, sier politiadvokat Jorild Steindal.

Bakgrunn: Den mørke hemmeligheten i Tysfjord

I tillegg til etterforskningen opplyser politiet at de er opptatt av det forebyggende.

– Det er svært viktig å nå fram til de som kan være utsatt for overgrep i dag, sier politiadvokaten.

Nordland politidistrikt opplyser at de er mest opptatt av å avverge nye overgrep, samt å iretteføre saker som ikke er foreldet i Tysfjordsaken.

Saken begynte å rulle i juni da elleve kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG. I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningsmenn, opplyser politiet.

Kvinne til VG: – Når jentene ble 16 år, var det fritt frem