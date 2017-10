SALTEN TINGRETT (VG) Den overgrepstiltalte Tysfjord-mannen forklarer i retten at han har «lest» og «behandlet» folk siden tidlig voksenalder.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016. ** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt. ** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. ** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengigshetsforhold. ** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.

– Jeg fikk tildelt min gave fra jeg var åtte år. Da begynte jeg å oppdage at jeg kunne se og høre ting. Jeg prøvde å behandle folk fra jeg var rundt 18 til 20 år for å se om det fungerte, og det fungerte, forklarer tiltalte i retten.

Mannen i 40-årene er tiltalt for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner. I flere av tilfellene mener påtalemyndigheten at den seksuelle omgangen ble gjennomført under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte de fornærmedes avdøde fedre, eller som «behandling» av de fornærmede.

Mandag forklarte den første av de totalt seks fornærmede i saken seg i retten – en kvinne som nå er i 80-årene.

Påtalemyndigheten: Eldre kvinne fikk hjemmebesøk av sjaman - ble misbrukt

Nekter straffskyld

Hun forklarte at hun tok kontakt med tiltalte og inviterte ham hjem til seg etter å ha sett en annonse der tiltalte presenterte seg som sjaman og åndeutdriver.

– Han presenterte seg sjaman og helbreder. Han averterte i avisen. Da ble jeg nysgjerrig. Da hadde vært en stor gave hvis han virkelig var sjaman, for meg som er interessert i alternativt. Jeg hadde vært syk i lengre tid, og hverken jeg eller legen hadde klart å gjøre meg frisk, forklarte kvinnen i retten.

Hjemme hos den eldre kvinnen skal Tysfjord-mannen ifølge tiltalen ha utført en seksuell handling med henne som hun ikke var i stand til å motsette seg.

Mannen i 40-årene nekter straffskyld for alle tiltalepunkter. I retten tirsdag forklarte han sin versjon av hvordan besøket der han «leste» den eldre kvinnen forløp seg.

Motstridende forklaringer

Tiltalte hevder i motsetning til fornærmede at det ikke var han som tok initiativ til at hun skulle kle seg naken.

Han nekter også for å ha befølt den fornærmede kvinnen, som var i slutten av 70-årene da hendelsen skjedde.

– Jeg tok ikke på henne. Jeg kan ha vært borti henne, ettersom jeg må være så nær når jeg skal «lese», men jeg har ikke fysisk holdt på kroppen, forklarer tiltalte.

På spørsmål fra aktor svarer tiltalte at han på ingen måte oppfattet situasjonen som seksuell.

Mens fornærmede mandag hevdet at det var tiltalte som krevde 4000 kroner for «behandlingen», forklarer tiltalte selv at han ga uttrykk for at han synes summen var for høy, men at fornærmede insisterte.

Tiltalen: Utga seg for å være sjaman - begikk seksuelle overgrep

Mannen i 40-årene ble pågrepet 6. desember i fjor og varetektsfengslet dagen etter. Tiltalte kommer fra Tysfjord, men flere av overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet. Det er satt av to uker til saken.