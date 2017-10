Tysfjord-tiltalt møtte ikke i retten

SALTEN TINGRETT (VG) Tysfjord-mannen som er tiltalt for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner møtte ikke i retten mandag morgen.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016. ** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt. ** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. ** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengigshetsforhold. ** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.

Kort tid etter at retten var satt ba mannens forsvarer Hilde Grytten Guldbakke om at deler av saken behandles for lukkede dører.

Guldbakke henviste til domstollovens § 125 b) som sier at retten kan beslutte å holde dørene lukket dersom hensynet til privatlivets fred eller til ærbarhet krever det.

Hverken aktor Jorild Steindahl eller noen av bistandsadvokatene hadde noen merknader til forespørselen. Hvorvidt deler av rettssaken skal lukkes eller ikke behandles nå uten pressen til stede.

Hevdet han var sjaman

Mandag morgen skulle mannen i 40-årene ha møtt i Salten tingrett. Der er han tiltalt for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner. Han er den første som er tiltalt i den såkalte Tysfjord-saken.

Blant tiltalepunktene er fem voldtekter, og flere tilfeller av misbruk av tillits- eller stillingsforhold for å skaffe seg seksuell omgang.

Ved flere av tilfellene skal mannen, ifølge tiltalen, ha utgitt seg for å være sjaman. Den seksuelle omgangen skal så ha blitt gjennomført under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte de fornærmedes avdøde fedre, eller som «behandling» av de fornærmede.

Mannen i 40-årene ble pågrepet 6. desember i fjor og varetektsfengslet dagen etter. Tiltalte kommer fra Tysfjord, men flere av overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet.

Det er satt av to uker til saken.