Etter å ha utgitt seg for å være sjaman med helbredende evner, skal Tysfjord-mannen ha forgrepet seg på flere kvinner.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom fram i juni 2016. ** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt. ** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. ** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengigshetsforhold. ** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.

Det mener Statsadvokatene i Nordland, som nå har tiltalt mannen for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner.

Mannen i 40-årene er blant annet tiltalt for fem voldtekter. Ved tre tilfeller skal han også ha misbrukt et stillings- eller tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

– Det er en omfattende sedelighetssak med seks fornærmede. Ved noen av tilfellene skal overgrepene ha skjedd under en form for behandlingssituasjon, sier konstituert statsadvokat Jorild Steindal til VG.

Skulle «behandle» fornærmede

Ved flere av tilfellene skal mannen, ifølge tiltalen, ha utgitt seg for å være sjaman. Den seksuelle omgangen skal så ha blitt gjennomført under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte de fornærmedes avdøde fedre, eller som «behandling» av de fornærmede.

Kvinnene er i dag fra rundt 20 til rundt 80 år gamle. En av de fornærmede var ifølge tiltalen under 16 år da overgrepet skal ha skjedd. En annen av de fornærmede er psykisk utviklingshemmet.

Mannen i 40-årene ble pågrepet 6. desember i fjor og varetektsfengslet dagen etter. Tiltalte kommer fra Tysfjord, men overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet.

– Min klient har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen. Han har innrømmet enkelte tilfeller av seksuell kontakt med de fornærmede, men i de tilfellene er det snakk om frivillig seksuell kontakt, sier mannens forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll, til VG.

Bistandsadvokat: – Vanskelig

Kristin Fagerheim Hammervik er bistandsadvokat for to av de fornærmede kvinnene, begge tidlig i 20-årene og dermed mindreårige da overgrepene skal ha skjedd.

– De har det vanskelig og gleder seg selvsagt veldig til dette er over, forteller Hammervik.

Hammervik beskriver særlig den ene av de to unge kvinnene som «særlig sårbar».

– Saken hennes var under etterforskning for lenge siden, men ble henlagt. Nå har den for hennes del blitt gjenopptatt som følge av alle de andre sakene som har kommet opp, sier bistandsadvokaten.

Eirik Teigstad, bistandsadvokat for en annen av de fornærmede, bekrefter at hans klient møtte den tiltalte under påskudd av en behandling.

– Hun har gruet seg mye til rettssaken og ser frem til å få den unnagjort. Det har vært en veldig belastende sak for henne, og hun har gått mye til psykolog de siste par årene, sier han.

Løslatt i februar

I februar ble mannen løslatt fra varetekt etter at Salten tingrett ikke ga politiet medhold i begjæringen om videre fengsling.

– Min klient har merket seg at politiet tidligere har forsøkt å holde ham fengslet, uten å få medhold i det. Han har tro på at domstolen også nå er villig til å høre på hans versjon, sier forsvarer Breivoll.

Da mannen ble pågrepet i desember, var han ifølge politiet den første personen som ble pågrepet i forbindelse med overgrepssakene i Tysfjord kommune i Nordland som VG skrev om et halvt år tidligere.

VG hadde fått kjennskap til 47 historier fra kvinner og menn som hevder å ha blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i en og samme kommune. Mange av sakene dreier seg om forhold som ligger tilbake i tid, der de eldste skal ha skjedd helt tilbake på 50-tallet.

Den tiltalte mannen må møte i i Salten tingrett 2. oktober. Saken skal etter planen behandles over ti dager.