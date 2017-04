Tysfjord kommune mener saken er foreldet

NARVIK (VG) Tysfjord kommune mener det ikke finnes bevis for at det er en sammenheng mellom skadene kvinnen fikk i barndommen, og det faktum at kommunen ikke overtok omsorgsansvaret for henne.

Kvinnen har saksøkt kommunen og krever en erstatsning på inntil 8,2 millioner kroner.

– Spørsmålet er om ansatte i kommunen har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å unngå å følge opp N.N. (VGs anonymisering) i tilstrekkelig grad. Det gjelder særlig om barnevernet skulle ha tatt over omsorgen. Jeg noterte meg ikke et eneste ord om årsakssammenheng under saksøkers innledningsforedrag, sa kommunens advokat Roald Angell, da han på rettssakens andre dag startet sitt innledningsforedrag i Ofoten tingrett.

– Uholdbart



Han fortsatte med å si at kommunen mener de har fulgt opp kvinnen på en adekvat måte frem til hun fylte 18 år. Kommunen mener uansett at denne saken er foreldet, og vil subsidiært fremme det som påstand.

– I denne saken er foreldelsesfristen tre år, sier Angel, som mener den perioden var utgått da kommunen ble stevnet i desember 2015.

Kommunens advokat mener at saksøker allerede tre år før dette hadde den nødvendige kunnskapen for å fremme erstatningskravet.

Kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok, mener det er helt uholdbart å hevde at saken er foreldet.

– Det var først mulig å stevne kommunen når barnevernet etter mye purring la frem dokumenter. Først da var det mulig å se hvordan de har tenkt, sier Kuoljok til VG, og legger til at flere andre dokumenter fikk de først tilgang på da tilsvaret på stevningen kom.

– Jeg vil komme mer tilbake til dette i prosdyren min, opplyser advokaten.

– En trist sak



Kommunen bestrider ikke at kvinnen er påført skader under oppveksten. Det viser også de sakkyndiges rapport, som konkluderer med at hun lider av posttraumatisk stressyndrom.

– På vegne av kommunen vil jeg slå fast at dette er en trist sak. Kommunen finner det beklagelig at N.N. (VGs anonymisering) er påført de skader hun er, under sin oppvekst. Samtidig kan ikke kommunen se at den er ansvarlig, sa Angell.

Han mener det uansett er et spørsmål om overtagelse av omsorgsansvar ville ha avverget deler eller alt av skader hun ble påført under oppveksten.

Angell viser blant annet til dokumenter som forteller at tiltak ble gjort fra kommunens side, og at disse skal ha hatt positiv virkning. Andre dokumenter viste at kvinnen selv i perioder fortalte at hun hadde det bra.

– Som gjennomgangen viser har barnevernet en tett og god oppfølging, sier Angell.

Krever inntil 8,2 millioner kroner



Kvinnen, som denne uken møter hjemkommunen Tysfjord i retten, var en av flere som i fjor sommer stod frem i VG og fortalte om en lang rekke seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland.

I kjølvannet av VGs sak mottok politiet en rekke anmeldelser av flere potensielle gjerningsmenn fra flere ofre. Én mann er foreløpig siktet i saken.

Kvinnen, som er i 30-årene, ble i barndommen seksuelt misbrukt av sin far. I fjor sommer fortalte hun til VG at det ikke bare var han som forgrep seg på henne. Totalt navnga hun 11 menn i ulike aldre.

De mener kommunen burde tatt henne ut av hjemmet og overtatt omsorgsansvaret etter at faren ble fengslet. På rettens første dag forklarte Kuoljok i sitt innledningsforedrag at moren ikke var i stand til å ta vare på datteren.