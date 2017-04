Tysfjord-advokat: – Barnevernet visste at hun ikke hadde sterke, nære omsorgspersoner

NARVIK (VG) Allerede i 1993 skrev barnevernet en rapport som fortalte at moren til kvinnen som har saksøkt Tysfjord kommune, for ikke å ha overtatt omsorgen for henne, ikke var i stand til å ta seg av den unge jenta.

Det viste dokumenter kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok gikk gjennom da saken startet i Ofoten tingrett i Narvik mandag.



Kuoljok leste i sitt innledningsforedrag fra flere dokumenter han mener beviser at kommunen ikke tok nødvendig ansvar selv om de var klar over at kvinnens omsorgssituasjon ikke var tilfredsstillende.

– Jeg ber retten merke seg at barnevernet allerede i 1993 sier at hun ikke hadde noen sterke, nære omsorgspersoner, sa Kuoljok.

Kuoljok ba også retten merke seg at barnevernet samme år selv skrev at med riktige og målrettede tiltak kunne man klare å reparere det de omtalte som en ødelagt barndom. I dag er kvinnen i 30-årene.

– Ikke i stand til å beskytte barna



Videre leste Kuoljok fra en rapport som fortalte at kvinnen, som den gang - i 1993 - var et barn, bar preg av traumatisering, svik, stigmatisering og maktesløshet.

På dette tidspunktet var hennes far dømt for seksuelle overgrep mot henne og flere andre unge jenter. Flere dokumenter Kuoljok leste opp for retten forteller også om en voldelig og diktatorisk far som kontrollerte familien.

Mens han var i fengsel var familien redd for at han skulle komme tilbake for å ta hevn etter løslatelsen.

I et dokument fortalte barnevernet at moren, som var mye bortreist og hadde et alkoholproblem, var lite engasjert i datterens problemer.

– Kvinnens mor har ifølge barnevernet ikke vært i stand til å beskytte barna, påpekte hennes advokat.

Moren fortalte selv til VG i fjor sommer at hun støtter datteren i at kommunen burde ha overtatt omsorgen for datteren.

OFFER: I fjor sommer fortalte kvinnen sin historie om gjentatte overgrep til VG. Foto: Terje Mortensen

Utelukker ikke flere søksmål



Kvinnen, som denne uken møter hjemkommunen Tysfjord i retten, var en av flere som i fjor sommer stod frem i VG og fortalte om en lang rekke seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland.

I kjølvannet av VGs sak mottok politiet en rekke anmeldelser fra flere ulike personer. Så langt er det totalt snakk om rundt 30 fornærmede og rundt 40 gjerningspersoner i til sammen rundt 55 sedelighetssaker. Én mann er foreløpig siktet i saken.

Kvinnen fortalte til VG at det ikke bare var faren som forgrep seg på henne. Totalt navnga hun 11 menn i ulike aldre.

I flere år har hun og advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok forberedt søksmålet mot kommunen. Nå krever de kommunen for inntil 8,2 millioner kroner.

Før retten ble satt mandag uttalte Kuoljok at han ikke ser bort i fra at det kan bli flere søksmål mot kommunen i etterkant av alle overgrepssakene i Tysfjord.