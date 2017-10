Påtalemyndigheten: Eldre kvinne fikk hjemmebesøk av «sjaman» - ble seksuelt misbrukt

SALTEN TINGRETT (VG) Etter å ha sett en annonse i avisen tok kvinnen i slutten av 70-årene kontakt med en «sjaman». Nå er mannen tiltalt for å ha misbrukt henne seksuelt.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016. ** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt. ** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. ** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengigshetsforhold. ** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.

Det påståtte overgrepet er et av flere som en mann i 40-årene nå står tiltalt for i Salten tingrett. Mannen nekter straffskyld.

Den fornærmede kvinnen var i siste halvdel av 70-årene da overgrepet skal ha skjedd i slutten av 2010.

– Han presenterte seg sjaman og helbreder. Han averterte i avisen. Da ble jeg nysgjerrig. Da hadde vært en stor gave hvis han virkelig var sjaman, for meg som er interessert i alternativt. Jeg hadde vært syk i lengre tid, og hverken jeg eller legen hadde klart å gjøre meg frisk, forklarer kvinnen, som nå er i 80-årene, i retten.

Den fornærmede kvinnen tok kontakt med tiltalte etter å ha sett annonsen i avisen, og de avtalte at han skulle komme hjem til henne, forteller hun.

– Ba henne kle av seg

Ifølge kvinnens forklaring ba tiltalte henne om kle av seg og legge seg ned på sengen på soverommet. Der skal mannen ifølge tiltalen ha utført en seksuell handling med den eldre kvinnen som hun ikke var i stand til å motsette seg.

Kvinnen forteller at hun forsøkte å holde seg rolig.

– Jeg tenkte at overfor farlige mennesker er det best å forholde seg rolig. Jeg tenkte at det der skal han ikke få noen glede av, sier kvinnen i retten.

Kvinnen forteller at hun ga uttrykk for at hun følte seg utilpass, og at hun kjenner seg igjen i forklaringen hun tidligere har gitt til politiet, der hun har sagt at hun følte seg ydmyket.

– Skulle ha betalt

Ifølge den fornærmede kvinnen ble hun og tiltalte enige om at hun skulle overføre 4000 kroner til tiltaltes bankkonto.

– Han forlangte 4000 kroner. Det skulle han ha for healingen og for at han hadde fløyet rundt og jaget ånder. Jeg tenkte at det skulle han ikke få, sier kvinnen.

Noen dager senere anmeldte kvinnen hendelsen til politiet, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling, ifølge påtalemyndigheten. Anmeldelsen ble senere aktuell igjen da andre kvinner anmeldte mannen.

Tiltalte skal forklare seg om den aktuelle hendelsen tirsdag. Han nekter straffskyld for alle tiltalepunktene.

FORSVARERE: Hilde Grytten Guldbakke og Tarjei Ræder Breivoll forsvarer den tiltalte Tysfjord-mannen. Foto: HANNA HAUG RØSET , VG

Den tiltalte Tysfjord-mannen hadde ikke møtt opp da retten ble satt mandag morgen klokken ni. Hans forsvarere ba da om at et vitnemål om tiltaltes helse skulle gå for lukkede dører før saken kunne fortsette. Retten tok pause frem til klokken 12, men da møtte tiltalte opp i retten og sett bort fra forsinkelsen går saken går nå som planlagt.

Blant tiltalepunktene er fem voldtekter, og flere tilfeller av misbruk av tillits- eller stillingsforhold for å skaffe seg seksuell omgang.

Ved flere av tilfellene skal mannen, ifølge tiltalen, ha utgitt seg for å være sjaman. Den seksuelle omgangen skal så ha blitt gjennomført under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte de fornærmedes avdøde fedre, eller som «behandling» av de fornærmede.

Mannen i 40-årene ble pågrepet 6. desember i fjor og varetektsfengslet dagen etter. Tiltalte kommer fra Tysfjord, men flere av overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet. Det er satt av to uker til saken.