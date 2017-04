Overgrepsoffer saksøkte kommunen:  – Jeg har seiret uansett utfall

NARVIK (VG) Å forklare seg i retten ble langt tøffere enn kvinnen som har saksøkt Tysfjord kommune hadde håpet på. Følelsen i etterkant gjorde likevel at det var verdt prisen.

– Nå er følelsen at jeg står på toppen av fjellet. Jeg har ikke gitt opp, men kjempet med nebb og klør for å komme hit, sier kvinnen i 30-årene til VG dagen etter at hun var ferdig med sin forklaring.

Hun er en av 11 personer som i fjor sommer sto frem i VG og fortalte om en lang rekke seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland. Nå har hun saksøkt hjemkommunen for ikke å ha tatt over omsorgsansvaret for henne etter at faren ble dømt for å ha misbrukt henne og flere andre seksuelt.

Da hun inntok vitneboksen tirsdag, var den psykiske og fysiske reaksjonen mye sterkere enn hun hadde sett for seg.

– Jeg fikk hjertebank og problemer med å puste. Jeg begynte å storgrine, og sprang ut fra rettssalen. Det var helt jævlig, forklarer hun.

Akkurat da var kvinnen glad for at dommeren hadde besluttet at hennes forklaring skulle gå for lukkede dører. Dermed var det ingen som fikk med seg den reaksjonen.

– Det var litt pinlig, men advokaten min kom løpende etter, og jeg fikk roet meg ned. Etterpå gikk det bedre.

Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok sier han i løpet av sin tid som advokat ikke kan huske å ha sett noen få en så sterk reaksjon.

Kvinnen forklarer at det er belastende å skulle prate om ting man helst vil glemme. Vonde minner man vil bli ferdig med.

Egner seg ikke på trykk

SAKSØKER: Kvinnen, som i dag har mann i to barn, har saksøkt kommunen hun vokste opp i. Foto: JOSTEIN MATRE

Hun mener moren, som slet med alkoholproblemer, ikke var i stand til å ta vare på henne på en skikkelig måte.

Hva utfallet av saken kommer til å bli vil hun ikke tenke noe på før resultatet kommer. Hun orker ikke ødelegge for seg selv ved å gruble på det. Medhold, eller ikke, Tysfjord-kvinnen er stolt over hva hun har fått til.

– Jeg har seiret uansett utfall av saken. Nå har jeg fått forklart meg. Bare det å få fortelle min versjon til ledelsen i Tysfjord kommune er en gevinst, sier hun.

Nå føles alt mye lettere.

– Det føles som at jeg har fått av meg en ryggsekk. Selv om ikke kommunen har tatt den imot.

Kommunen bestrider nemlig at skadene hun er påført i oppveksten kunne vært unngått dersom barnevernet hadde overtatt ansvaret for henne. De mener hun ble fulgt opp på en god måte.

– Hva jeg tenker om det? Det tror jeg ikke egner seg på trykk.

Rørt av støtten

Rettssaken som startet i Ofoten tingrett i Narvik på mandag har sin siste dag torsdag. I løpet av dagene som har gått har kvinnen hatt en rekke støttespillere til stede i salen og byen. Det har varmet enormt.

– Det er fantastisk å vite at jeg ikke er alene. Både inne i retten, men også etter at rettsdagen er over. Jeg vet ikke om jeg hadde klart denne uken uten. Da hadde jeg vært et slakt.

Men det er ikke bare under rettssaken hun får støtte. Venninnegjengen har vært til uvurderlig støtte i årevis.

– Uten dem hadde det ikke lenger vært noe meg, forteller kvinnen ærlig.

Hun har flere ganger vurdert å ta sitt eget liv.

Siden hun sto frem med sin historie i fjor, har det kommet støtte fra fjern og nær.

– Det gjør meg rett og slett rørt, og får meg til å føle meg rik, sier hun.

Kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok gikk rett i strupen på kommunen i sin avslutningsprosedyre i Ofoten tingrett torsdag.

– Hun har hatt dobbelt uflaks i sitt liv. Det første at hun fikk den faren hun fikk. Det andre at hun var født og oppvokst i Tysfjord kommune. Det er harde ord, men de blir opprettholdt i dag.

Kuoljok forklarte videre at denne saken handler om den andre delen av uflaksen, at hun er oppvokst i Tysfjord kommune.

Han viste blant annet til at han mener det er dokumentert for retten at ansatte i kommunen - i skolen, i helsetjenesten og i barnevernet - var klar over at hun ikke fikk god nok omsorg i hjemmet. Han lister opp flere konkrete eksempler på dette, for eksempel at hun sjelden fikk matpakke med seg på skolen, eller at hun ikke fikk briller når hun hadde behov for dette.

– Hadde saken hennes blitt håndtert på en adekvat måte kunne mye av overgrepssituasjonene hun havnet i senere blitt avverget, mener Kuoljok.

Kvinnen har tidligere fortalt VG at hun ble utsatt for overgrep fra flere ulike menn etter at faren hennes ble fengslet.

Kuoljok kom inn på at de sakkyndige har pekt på at det er en årsakssammenheng mellom hennes oppvekst og hennes psykiske skader.

– Det legges fra denne side til grunn at dersom man hadde gått inn med en omsorgsovertagelse kunne hun ha fått et bedre liv, sa advokaten.

ADVOKATER: Roald Angell (t.v.) og Ingar Nikolaisen Kuoljok (t.h.). Førstnevnte er kommunens advokat, mens sistnevnte er kvinnens advokat. Foto: JOSTEIN MATRE

– Hadde det bra hos besteforeldre



Tysfjord kommunes advokat, Roald Angell, sa i sin avslutningsprosedyre at kommunen ikke har grunnlag for å bestride de sakkyndiges rapport og forklaring, som viser at kvinnens skader skyldes oppvekstvilkårene.

Derimot mener kommunen at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertagelse hverken før eller etter at faren ble dømt for overgrep. Angell viste blant annet til at kommunen må forholde seg til det de vet.

– Det var ikke grunnlag for å si at kommunen burde fått mer informasjon. Det var kort og godt ingen som var villig til å gi mer informasjon, sa Angell.

Han viste dessuten til at kvinnen hadde opplyst til barnevernet at hun syntes det var trygt å bo hos besteforeldrene, der hun bodde sammen med moren og en bror etter at faren var fengslet.

– Barnevernet så aldri, noen gang, noen signaler på at N.N. ikke hadde det bra hos sine besteforeldre, sa Angell.

Han viste også til at BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i 1993 opplyste at oppfølgingen kvinnen fikk fra barnevernet var tilstrekkelig.

Kommunen mener derfor det ikke har foreligget et ansvarsgrunnlag etter skadeerstatningsloven.

Erstatningskravet nedjustert



Kvinnens samlede erstatningskrav var i utgangspunktet på inntil 8,2 millioner kroner, men advokat Kuoljok opplyste i prosedyren at han frafaller oppreisningserstatningen, samt at økonomisk tap nedjusteres noe.

Det samlede kravet endte dermed på rundt inntil 6,1 millioner kroner.

En dom i saken er først ventet om fire til seks uker.