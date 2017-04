Overgrepsoffer anmelder Tysfjord kommune

I fjor sommer var han en av flere som stod frem i VG og fortalte om seksuelle overgrep i Tysfjord. Fredag leverte Karl Edvard Urheim inn anmeldelse mot kommunen.

– Jeg er rasende. Kommunen har ikke gjort noe siden VGs sak i fjor sommer. De lover at så mye skal skje. Det er bare piss og tull. De holder hos for narr. Hvor er fokuset på ofrene? De får ikke nok hjelp. Begeret har vært fullt lenge. Dette er verre enn et nytt overgrep, sier Urheim til VG.

Klokken 13 fredag troppet han opp på Hamarøy lensmannskontor med en anmeldelse mot Tysfjord kommune, ved ordfører Tor Asgeir Johansen. Anmeldelsen gjelder brudd på straffelovens bestemmelser om avvergingsplikten.

– Tysfjord kommune må slutte å oppføre seg som Pontius Pilatus. For mange år siden gikk de ut i media og sa de gjorde så mye og hadde så mange planer. De sa også at det ikke er deres ansvar det som har skjedd. De frikjenner seg selv, og skylder på alle andre og tar ikke ansvar selv. Det er en falskhet, mener Urheim.

Bakgrunn: Les Urheims historie her

Titalls saker



Urheim en av flere som i fjor sommer stod frem i VG og fortalte om en lang rekke seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland.

I kjølvannet av VGs store sak mottok politiet en rekke anmeldelser fra flere ulike personer. Så langt er det totalt snakk om rundt 30 fornærmede og rundt 40 gjerningspersoner i til sammen rundt 55 sedelighetssaker. Én mann er foreløpig siktet i saken.

Les også: Krever inntil 8,2 millioner kroner av kommunen

TYSFJORD: På norsk heter kommunen Tysfjord. På lulesamisk heter den Divtasvuodna. Foto: Annemor Larsen , VG

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Allerede er kommunen i hardt vær. Mandag starter rettssaken der en kvinne, et av overgrepsofrene, har gått til søksmål fordi hun mener å ha fått varige mén etter unnlatelse fra kommunen om å ta over omsorgsansvaret for henne.

I anmeldelsen Urheim leverte inn fredag, hevder han at kommunen ikke har gjort nok for å avverge tidligere overgrep, eller er i stand til å avverge fremtidige.

Marions kamp: Hun ble Tysfjord-sakens ansikt utad

Ukultur

Urheim, som allerede i 2007 for første gang offentlig fortalte om sin overgrepshistorie, raser både mot rådmann, ordfører og helse- og sosialsjef.

Blant annet viser han til kommunale dokumenter, som NRK presenterte tidligere i april, der det kommer frem at rådmann Oddbjørn Nilsen skal ha sagt at han ikke ønsker å jobbe mer med seksuelle overgrep, og ikke skal ha ønsket å skaffe penger til dette arbeidet, til tross for å ha opplyst å kunne få fire millioner kroner fra Fylkesmannen. I dokumentet, som er et internt arbeidsnotat som handler om at politikere i kommunestyret ønsker å få avsatt rådmannen, blir det hevdet at rådmannen har sagt at det ikke er hans oppgave å skaffe slike midler, men at det er frivillig arbeid.

– Dette er bare en fortsettelse på ukulturen som har vært. Gjør man ikke noe nå blir det aldri bedre. Ofrene er glemt, mens kommunen gjemmer seg på andre siden av fjorden bak en kontordør. Hadde det ikke vært for Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) og diakon Anna Kuoljok i kirken her, så hadde dette gått virkelig ille, sier Urheim, som mener det er de som skal ha æren for det som faktisk har blitt gjort av positive tiltak etter VGs avsløringer i fjor.

Tysfjord etter overgrepsavsløringene: Utslitte, men lettet

Urheim er sikker på at han snakker på vegne av langt flere enn seg selv.

– Jeg vet at det er andre som også mener at noen må stilles til ansvar.

Til NRK sa Marion Knutsen, kvinnen som på mange måter ble tysfjordssakens ansikt utad, nylig at hun har mistet all tiltro til det rådmannen har sagt om at jobben med forebyggende tiltak mot nye overgrep var en prioritet i kommunen.

I RÅDHUSKANTINA: Rådmann Oddbjørn Nilsen (til høyre) og ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) i Tysfjord kommune. Foto: , JOSTEIN MATRE

Ordføreren uenig



Ordfører Tor Asgeir Johansen er ikke enig i påstanden om at kommunen ikke har tatt grep siden i fjor sommer. Han viser blant annet til kursdager og samarbeid både med Barnehuset hos politiet og SANKS.

– Det har vært gjort flere ting på både oppvekstsiden og helsesiden i kommunen, men vi kan selvsagt aldri få gjort nok i slike saker. Jeg vil likevel bestemt avvise at vi har sittet i ro uten å foreta oss noe. Det er ikke tilfelle, sier Johansen.

Les også: Siktet løslatt fra varetekt

Urheim mener likevel at de ikke har gjort nok for ofrene.

– Og det som er gjort er altfor lite og altfor sent.

Ordføreren avviser også at det stemmer at kommunen ikke har søkt om midler fra Fylkeskommunen til dette arbeidet. Utover det ønsker han ikke å kommentere notatet der det var snakk om å avsette rådmannen.

Da VG ringte Johansen fredag ettermiddag hadde han akkurat blitt informert om at kommunen var anmeldt.

– Jeg er overrasket, men det er fritt frem for alle å anmelde dersom de mener det er riktig. Nå får det bli opp til politiet å avgjøre om det er hold i dette, sier Johansen.

Rådmann Oddbjørn Nilsen viser til kommunens advokat, og har ingen kommentarer til saken for øvrig. VG har vært i kontakt med advokat Thomas Benson, som ikke ønsker å kommentere saken.