Marions (29) kamp – ble Tysfjord-sakens «ansikt utad»

LENVIK/OSLO (VG) Å være den som fronter en stor overgrepssak i en liten bygd er ikke bare enkelt. Da hjelper det med anerkjennelse for motet.

Etter sommeren flyttet Marion Anne Knutsen fra Tysfjord til Lenvik i Troms. I nyttårshelgen var hun hjemme på besøk. Det ble på mange måter en rar opplevelse. Nesten ingen hun møtte nevnte overgrepssaken med et ord, eller det faktum at hun nylig var kåret til årets nordlending.

– Av alle jeg møtte var det bare to som ga meg en klem og gratulerte meg. Det var ingen som sa noe negativt altså, men folk sa ikke noe som helst. Det synes jeg er spesielt.

Anerkjennelsen andre har gitt henne gleder stort.

– Det er utrolig hyggelig, og etter alt som har vært er jeg takknemlig, sier Marion Anne Knutsen til VG.

Forrige uke ble hun kåret til årets same av avisen Ávvir. Like før jul ble hun kåret til årets nordlending av NRK og Avisa Nordland. Begge prisene fikk hun for å ha våget å stå åpent frem om overgrep i det lulesamiske samfunnet i Tysfjord kommune i Nordland.

– Det vil ta litt tid før det går opp for meg at jeg har fått disse utmerkelsene, men det betyr utrolig mye. Målet mitt med å publisere videoen var at jeg ville nå ut til mange. Det var så viktig for meg. Og det har jeg gjort, forteller Knutsen.

Fikk du med deg denne? Den mørke hemmeligheten

Fortalte morens historie



HER KAN DU FÅ HJELP SANKS

Barne- og ungdomspsykiatrien i Karasjok: 784 69 550 Finnmarksklinikken i Karasjok: 784 69 320 Voksenpsykiatrien i Lakselv: 784 64 550 Politiet i Nordland

488 87 479 Tysfjord kommune:

913 88 729 Barnevernsvakten:

22705580 / 22705581

(hele landet, hele døgnet) Alarmtelefonen for

barn og unge:

116 111 (kvelder og helger): Mental helse:

116 123

(hele døgnet) Kirkens SOS:

22 40 00 40

(hele døgnet)

Videoen hun snakker om er fra da hun i april i fjor for første gang fortalte morens historie på seminaret «Fornorsking og helse» arrangert av det lulesamiske kultursenteret Àrran i Tysfjord.

I mange år trodde Marion, resten av familien og lokalsamfunnet at morens psykiske problemer skyldtes påkjenningene etter at Knutsens eldste bror omkom i en bilulykke og en annen av hennes brødre bare fire år gammel omkom i en husbrann.

Men det var andre ting som lå bak morens dype fortvilelse, og som førte til at hun for et år siden tok sitt eget liv. Problemene hun opplevde, startet etter seksuelle overgrep i Tysfjord i tenårene. Dette fortalte moren selv til familien, og senere også til VG, før hun døde.

Tysfjord etter overgrepssakene: Utslitte, men lettet

Da 29-åringen noen få måneder etter at moren døde ble spurt om å delta på seminaret, var det ingen som visste hva hun kom til å ta opp. Hun følte likevel det var det riktige tidspunktet å fortelle morens historie.

– Det er fordi mamma var opptatt av at seksuelle overgrep, særlig i Tysfjord, skulle løftes frem i lyset, fordi det var med på å ødelegge livet hennes. Da hun døde følte jeg at jeg ville ta med hennes ønske.

Ikke angret



Og etterpå publiserte Marion Anne Knutsen opptaket av sitt eget foredrag på Facebook. Det er sett nesten 80.000 ganger. Rundt to måneder senere, i juni, fortalte Tysfjord-jenta enda mer. Denne gang om overgrep mot seg selv.

I VG. Med fullt navn og bilde.

– Det intervjuet med VG var egentlig planlagt før seminaret. Jeg hadde hatt kontakt med journalistene i lang tid. Tanken var at jeg skulle være anonym, men etter at jeg sto frem på seminaret og pratet om hvor viktig det var med åpenhet føltes det feil å være anonym. Jeg måtte likevel gå mange runder med meg selv. Det var ikke enkelt å stå frem med navn og bilde, innrømmer hun i dag.

Les også: Én person siktet

DRAG: Det lille tettstedet ligger i Tysfjord kommune. Kultursenteret Arran til venstre Foto: JOSTEIN MATRE

Likevel var det nettopp det hun gjorde. VG Helg intervjuet 11 personer om de mange overgrepene i det samiske samfunnet på Drag i Tysfjord de siste tiårene. Alle ofre for overgrep. De fleste anonyme. Knutsen var altså en av dem.

Og siden har hun vært «ansiktet utad» for den såkalte Tysfjord-saken.

– Det har gått bra, og jeg har ikke angret. Det kommer jeg heler aldri til å gjøre. Jeg står for alt jeg har sagt og gjort, og for det meste har jeg fått positiv respons.

Byrde



Likevel har ikke alle vært like glade for at Knutsen brakte et tema som for mange i den lille bygda er vanskelig å snakke om.

– Noen tror jeg gjør det for å få oppmerksomhet. Det virker som at de ikke skjønner alvoret. Selv om at det har gått et liv. Det er trasig. Men jeg har måtte koste det bort, og fokusert på det positive, for å selv klare meg i hverdagen.

Les også: Saken øker i omfang

Knutsen legger ikke skjul på at hun føler at hun har tatt en stor del av byrden for at Tysfjord har åpnet seg om de vanskelige tingene. Samtidig er hun klar på at det ikke bare er negativt.

– Det er også jeg som får rosen fra dem som er positive til at saken har kommet frem, påpeker hun.

Les også: Derfor saksøker «Liv» Tysfjord kommune

KOMMUNESKILT: På norsk heter kommunen Tysfjord. På lulesamisk heter den Divtasvuodna. Foto: Annemor Larsen , VG

– Helt sinnssykt



Den rosen og en veldig støtte fra familien, blant annet samboeren og hennes 10 år gamle datter, gjør at Marion Anne Knutsen føler hun har kommet styrket ut av et tøft år. Et år hun aldri kommer til å glemme.

– Det har egentlig vært helt sinnssykt. Jeg hadde aldri sett for meg dette da jeg publiserte den videoen på Facebook, men alt har gjort meg til en sterkere person.

Kommentar: Skammen tilhører ikke deg

Nå er hun veldig glad for at politiet tar de mange overgrepssakene i Tysfjord på alvor. Etter VGs sak i sommer kom det inn en rekke anmeldelser. Folk våget å fortelle om det de ikke hadde fortalt om tidligere. Så langt har politiet en sak med rundt 30 fornærmede og nesten 40 ulike gjerningspersoner. Foreløpig er én siktelse tatt ut, men etterforskningen pågår fremdeles for fullt.

– Man ser at det går fremover, selv om det går sakte. Det er så viktig for ofrene at ting blir gjort. At en mann nå sitter i varetekt betyr at ofrene blir hørt, sier Knutsen, som samtidig påpeker at hele saken er trasig for den lille kommunen.

– Det vil fortsatt være en tøff periode fremover, men til slutt tror jeg at samfunnet og alle i Tysfjord kommer styrket ut av det, avslutter årets nordlending og årets same.

GLAD: Marion Knutsen setter pris på utmerkelsene hun har fått etter at hun sto frem med sin og morens historier. Foto: Terje Mortensen , VG

Flere historier



Marion Anne Knutsen er en av 11 menn og kvinner som i VG Helg i fjor sommer fortalte sin historie om seksuelle overgrep i barne- og ungdomsårene i den nordnorske kommunen:

Karl Edvard Urheim: – Vi må utfordre fortielseskulturen



«Liv»: – Etter at pappa ble satt i fengsel, ble jeg fritt vilt i bygda

Kvinne: Fortalte predikant om overgrep – ble ikke hørt

Kvinne: – To av mine barn er utsatt for overgrep

Kvinne: Følte seg forpliktet til å tilgi overgriperen

Mann: – Man må ikke tie det i hjel, man må snakke det i hjel

Kvinne: – Når jentene ble 16, var det fritt frem

Kvinne: – De lo mens det pågikk

Marlene Knutsen: – Folk må ikke la seg tvinge til taushet

Kvinne: – Noen voksne må ha visst om det som skjedde