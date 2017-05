Etterforsker over 120 overgrepssaker i Tysfjord

Det er tatt ut siktelser i elleve av de over 120 overgrepssakene i Tysfjord. De fornærmede er ifølge politiet hovedsakelig jenter under 16 år.

Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang, samt andre seksuelle krenkelser. De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7-16 år da de seksuelle overgrepene ble begått, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet mener det er én gjerningsperson som har begått de 11 overgrepene hvor det nå er tatt ut siktelse.

Noen av overgrepene skal ha foregått andre steder, men av gjerningspersoner hjemmehørende i Tysfjord kommune.

Det er registrert over 80 mistenkte.

Politiet har jobbet med sakskomplekset i ett år og har i løpet av denne tiden avhørt et stort antall fornærmede og flere mistenkte. De satser på å ta ut flere siktelser og tiltaler. Men en del av overgrepene skal ha skjedd opp mot 40 år tilbake, noe som betyr at de vil være foreldet og bli henlagt.

Sakene har likevel bidratt til å vise omfanget for politiet.

Fortsatt tror de det er saker som ikke er anmeldt, også saker av nyere dato. De ber alle som har kjennskap til sakene ta kontakt med politiet.