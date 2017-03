Tyrkisk politiker nekter for at han driver valgkamp i Norge: – Ville vært uetisk

DRAMMEN/OSLO (VG) Den tidligere tyrkiske parlamentarikeren Cuma Icten hevder han ikke representerer noe parti når han besøker Norge.

Forretningsmannen og det tidligere parlamentsmedlemmet for president Recep Tayyip Erdogans parti AKP, Cuma Icten, har ankommet Norge. Mandag kveld besøkte han moskeen til det tyrkiske trossamfunnet i Drammen.

– Jeg representerer ikke noe parti. Jeg ønsker å øke valgdeltagelsen i folkeavstemningen blant tyrkere i utlandet, og vil oppfordre tyrkere i Norge til å delta i folkeavstemningen, sa Icten til pressen etter at han hadde bedt i moskeen.

Besøket har fått stor oppmerksomhet. Den 16. april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP).

Lovendringene vil gi presidenten Recep Erdoğan mer makt. Kritikere mener Icten er i Norge for å drive valgkamp for president Erdogan.

– Uetisk å drive valgkamp for Erdogan



Rundt 30 personer møtte opp i moskeen i Drammen mandag. Ifølge Icten var det ventet flere, men mange hadde blitt skremt bort av medieoppmerksomheten.

Besøket skjer bare dager etter at to tyrkiske ministre henholdsvis ble nektet landingstillatelse og deportert fra Nederland, fordi myndighetene ville forhindre dem i å drive valgkamp på presidentens vegne.

Icten refset nederlandske myndigheter for hvordan de behandlet de tyrkiske politikerne.

– Har Tyrkia noen gang møtt noen med et slikt diplomati? spurte han retorisk.

Det er Unionen For Europeiske Tyrkiske Demokrater i Norge som arrangerer Ictens besøk. Organisasjonen internasjonalt driver lobbyvirksomhet for president Erdogans AKP, ifølge tyske Der Spiegel.

Ikke i Norge som privatperson eller politiker



På spørsmål om Icten er i Norge som privatperson eller politiker, svarte han at han er i Norge i tilknytning til Unionen For Europeiske Tyrkiske Demokrater.

– Det ville være uetisk å drive valgkamp for Erdogan, sier Icten.

I likhet med Icten fordømmer gruppens norske avdeling nederlandske myndigheter. Icten bruker også en hashtag som beskylder nederlenderne for å bruke nazimetoder.

Icten la ikke skjul på sin sympati for Erdogan.

– Han har en personlighet som representerer det tyrkiske folk. Han representerer de som trenger hjelp og er utsatt.

Norsk-tyrkiske Ramazan Ay tilhører bevegelsen til Gülen, president Erdogans bitreste fiende, og kaller den forestående folkeavstemningen et skjebnevalg.

– Alle virkemidler blir brukt for å gi makt til én person. Også mot tyrkere i utlandet. På møtet i Diyanet er vi ikke velkomne. Det er for AKP-tilhengere, og ment for å overbevise tyrkere i Norge til å gi Erdogan mer makt, sier Ay til VG.

Diyanet Drammen er det tyrkiske navnet for Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn.

Ay er styreleder i Mangfoldhuset Oslo, en ideel organisasjon stiftet med inspirasjon fra Gülen, men ment til å være et politisk og religiøst nøytralt møtested ifølge ham selv.

Etter at de tidligere politiske allierte brøt over en korrupsjonsskandale i 2013 har Gülen levd i eksil i USA. Den stadig spissere politiske situasjonen i Tyrkia frem mot kuppforsøket i fjor har speilet seg i Norge, mener han.

– Det er vanskelig å beskrive hvordan det er med ord. Det tyrkiske miljøet i Norge har aldri vært mer splittet. For oss som er inspirert av Gülen er det nå knapt mulig å være i kontakt med de som støtter AKP. De stempler oss som terrorister, sier Ay.

Stifteren av moskeen, Necmi Al, sier til VG at arrangementet er åpent for alle.

– At de som tilhører Gülen-beveglsen ikke er velkomne, stemmer ikke, sier Al.