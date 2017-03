Først ble Tyrkias utenriksminister nektet å lande i Nederland. Så ble familieministeren eskortert ut av landet. Nå lover Tyrkias statsminister hevn.

Tyrkia og Nederland krangler så busta fyker etter at to tyrkiske ministere har blitt nektet å drive valgkamp i Nederland.

Den svært anspente situasjonen mellom landene startet da nederlandske myndigheter nektet utenriksminister Mevlut Cavusoglu å delta på et politisk møte på det tyrkiske konsulatet.

Bakgrunnen for møtet er den tyrkiske folkeavstemningen i april der det skal stemmes over om president Recep Tayyip Erdogan skal få utvidet makt.

Da Nederland nektet flyet til den tyrkiske utenriksministeren å lande i Rotterdam, bestemte Tyrkias familieminister Fatma Betul Sayin Kaya seg lørdag for å kjøre fra Tyskland til Nederland for å drive valgkamp. Det endte med at hun ble eksortert tilbake til den tyske grensen av nederlandsk politi.

Lover hevn

Nå reagerer Tyrkias statsminister svært kraftig:

– Vi har protestert på den sterkeste måten mot denne situasjonen og vi har informert nederlandske myndigheter om at vi skal ta igjen på hardeste vis, sier statsminister Binali Yildirim i en uttalelse gjengitt av Reuters søndag, og legger til:



– Vi vil svare tilsvarende på denne uakseptable oppførselen.

REAGERER: Demonstranter utenfor den nederlandske ambassaden i Ankara i Tyrkia. Foto: AP

I en pressemelding fra den nederlandske regjeringen søndag morgen skriver statsminister Mark Rutte at besøket, der Kaya skulle til Rotterdam for å drive valgkamp, var uansvarlig:

– Fatma Betul Sayin Kaya ble advart i forkant om at hennes planlagte kampanjebesøk på det tyrkiske konsulatet var uønsket. Likevel fortsatte statsråden og reiste til Nederland, heter det i meldingen.

I natt har apparatet rundt den nederlandske statsministeren Mark Rutte lagt ut deres versjon av saken i en post på sin Facebook-side.

– Uakseptabelt

Der forklarer han at de har forsøkt å løse dette gjennom samtaler, men til slutt ikke så noen annen utvei enn først å nekte den tyrkiske utenriksministeren innreise til landet, for så å frakte den tyrkiske familie- og sosialministeren ut av landet.

– De verbale angrepene fra tyrkiske myndigheter er uakseptable, heter det i uttalelsen.

Både i Rotterdam og i Tyrkias hovedstad Ankara var det i går kveld og gjennom natten store demonstrasjoner.