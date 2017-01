NATO-offiserer fra Tyrkia hoppet av i Norge etter kuppforsøket

Flere tyrkiske offiserer og diplomater har hoppet av og søkt om politisk asyl i Norge. De frykter fengsling og umenneskelig behandling, dersom de returneres til Tyrkia.

Offiserene har tjenestegjort i Norge inntil i fjor høst.

Men de nektet å etterkomme ordrer om å returnere til hjemlandet Tyrkia for «samtaler» med den militære ledelsen etter kuppforsøket.

VG har vært i kontakt med flere av dem. Nå bor de på hemmelige adresser rundt i Norge. De bekrefter at de har meldt seg for UDI og Politiets utlendingsenhet, og søkt beskyttelse mot retur fra Norge.

De VG har snakket med, avviser blankt at de har noe som helst med kuppforsøket eller kuppmakerne å gjøre.

Umulig å returnere



– Det er umulig å returnere nå. Jeg er avskjediget fra min tjeneste i Norge, og passet mitt er kansellert. Om jeg drar tilbake, blir jeg umiddelbart pågrepet, og jeg risikerer tortur og å bli tvunget til å gi falske tilståelser. I tyrkiske fengsler dør folk av uforklarlige grunner, sier en av dem til VG.

– En offiser som jeg kjenner, valgte å reise hjem fra Norge i et forsøk på å renvaske seg mot anklagene. Han ble arrestert i passkontrollen da han kom til Tyrkia, og sitter fortsatt fengslet, sier en annen av eks-offiserene.

PÅGREPET: Gresk politi fører bort en tyrkisk offiser som rømte til Hellas etter kuppet den 15. juli. Foto: Sakis Mitrolidis , AFP

Delikat



Saken er ytterst delikat for norske myndigheter. Tyrkia og Norge er allierte i NATO, og regjeringen har gitt tung politisk støtte til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan etter at hans regjering slo tilbake kuppforsøket 15. juli i fjor.

«Vi kan hverken bekrefte eller avkrefte om noen har søkt asyl, og heller ikke si noe om eventuell stilling eller grunnlag for å søke», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet i en epost til VG.

Men en talsmann for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg bekrefter overfor VG at tyrkiske offiserer i NATOs hovedkvarter og militære staber er blitt beordret hjem til Tyrkia:

– Jens Stoltenberg er kjent med at tyrkiske offiserer i NATOs tjeneste er avskjediget, pågrepet og at noen har søkt asyl i ulike allierte land, sier talsmannen til VG.

NATO er imidlertid ikke part i denne saken, presiserte Stoltenberg i desember.

– Det er opp til hvert enkelt medlemsland å avgjøre spørsmål om beskyttelse, legger han til.

ALLIERTE: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i møte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for annen gang siden sommerens kuppforsøk. Foto: VG

Kuppforsøket



Kvelden den 15. juli i fjor innledet deler av det tyrkiske forsvaret et kuppforsøk mot president Recep Tayyip Erdogan.

Gjennom natten var det kamper i hovedstaden Ankara og landets største by Istanbul. Stridsvogner åpnet ild mot parlamentsbygningen, og det ble meldt om eksplosjoner og skyting ved Atatürk internasjonale flyplass og på Taksimplassen samt flere broer i Istanbul.

Kuppmakerne lyktes ikke. Dagen etter erklærte Erdogan at kuppmakerne ville bli hardt straffet.

TATT: Pågrepne soldater etter det mislykkede kuppforsøket. Bildet er fra den 20. juli i fjor sommer. Foto: Bulent Kilic , AFP

Hard forfølgelse



Og straffen ble svært hard for svært mange: Over 100.000 mennesker innenfor militæret, rettsvesenet, mediene og embetsverket er blitt pågrepet, suspendert eller avskjediget siden.

Advokater, dommere, politifolk, militære og andre offentlige ansatte har blitt arrestert.

Myndighetene mener at disse tyrkerne mistenkes for å støtte bevegelsen til den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som bor i eksil i USA, og som Tyrkia anklager for å stå bak kuppforsøket.

Ble beordret hjem



VG er kjent med at et titalls tyrkiske offiserer tjenestegjorde i Norge da kuppforsøket ble slått tilbake i hjemlandet 15. juli i fjor.

Eks-offiserene forteller til VG at et flertall av dem ble i fjor høst varslet fra Tyrkia om at de var løst fra sine stillinger, med ordre om å returnere til Tyrkia umiddelbart for å bli avhørt om mulig delaktighet i kuppet.

Men de nektet.

Offiserene som ikke ville reise, ble umiddelbart avskjediget, forteller de.

De mistet inntekten, og ble i tillegg varslet om at alle deres eiendeler i Tyrkia, bolig og sparepenger, er konfiskert av den tyrkiske staten.

ERDOGANS FIENDE: Fethullah Gülen, som bor i USA, blir anklaget for å stå bak kuppforsøket i Tyrkia. Tyrkiske myndigheter har krevd at han utleveres. Foto: Charles Mostoller / Reuters , Reuters

Statsløse



– Mitt og familiens pass er ikke lengre gyldig. Min oppsparte pensjon er nullet ut, en ny unntakslov etter kuppet gir myndighetene rett til å annullere våre tyrkiske statsborgerskap om jeg ikke reiser hjem, sier en eks-offiser til VG.

De tyrkiske offiserene uttaler seg under løfte om full anonymitet, av frykt for ytterligere represalier mot dem selv og familien.

– Tyrkia vil gjøre meg statsløs. Jeg var blitt forespeilet en god militær karriere, men nå er jeg på leting etter småjobber som barnevakt og idrettstrener i Norge for å kunne forsørge oss, sier en av dem.

På VGs spørsmål om hvorfor tyrkiske myndigheter vil avhøre dem etter kuppforsøket, forklarer de at de hele tiden har vært vestlig innstilt og vært entusiastiske pådrivere for et enda tettere samarbeid med Tyrkias allierte i NATO.

– Vi var på ferie i Europa under kuppet. Jeg ble svært overrasket over at et militærkuppforsøk kunne skje i det 21. århundre i et demokratisk land, sier en av dem.

VG lyktes ikke med å få kommentar Tyrkias ambassade i Oslo torsdag.