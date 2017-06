Tvangssammenslåinger vedtatt: Frp-Ingebjørg stemte mot tre

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) trosset sin egen partigruppe, og stemte mot tvangssammenslåing av kommuner i tre tilfeller, men klarte likevel ikke å stanse kommune-tvangen.

Alle forslagene om tvangssammenslåinger av kommuner fikk flertall på Stortinget torsdag kveld.

VG skrev onsdag at tvangssammenslåingen av kommunene bare har flertall med to stemmers overvekt, og det derfor lå an til å bli en real thriller i Stortinget votering over saken torsdag.

Onsdag uttalte nemlig Frps Ingebjørg Amanda Godskesen at hun ikke hadde bestemt seg for hva hun skulle stemme. Dermed kunne hun ha vært med på å stanse tvangssammenslåingen, og gått mot både egen regjering og parti.

Kommunereformen * Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner. * Reformen er basert på frivillighet, men det åpnes for tvang i spesielle tilfeller. * Stortingets kommunalkomité er kommet fram til at antall kommuner kuttes fra 428 til 354 med tvang i 11 tilfeller. * Kommunalkomiteen støttet videre regjeringens ønske om å slå sammen dagens 19 fylker til ti regioner, pluss Oslo. * De nye kommunene og regionene skal etter planen være på plass innen 1. januar 2020. * Fylkesmennene foreslo høsten 2016 at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje. (Kilde: NTB, Distriktssenteret )

Bakgrunn: 74 kommuner forsvinner fra kartet

– Jeg har ikke bestemt meg på den ennå for om jeg skal stemme for eller mot. Det an være jeg ikke bestemmer meg før jeg trykker på knappen, sa Godskesen til VG.

Under debatten i salen tok Godskesen ordet. Hun gjentok at hun var hun i tvil om hun skulle stemme mot Frp og regjeringen, og mot kommunereformen.

– Kanskje jeg burde følge flertallet, men det er svært vanskelig for meg i denne sammenhengen. Jeg må ta et valg i dag. Min stemmegivning i saken blir litt variert, sa Godskesen fra talerstolen.

Under voteringen stemte Godskesen mot tvangssammenslåing i tre tilfeller, men bruk av tvang ble likevel vedtatt, med bare én stemme mot.

Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020, skriver NTB.

Dermed skal 38 kommuner bli tvangssammenslått til 11, og regjeringen fikk det som den ville - med støtte fra Venstre.

Alle Stortingets representanter var torsdag samlet for å stemme for og mot sammenslåingene, en etter en. Det var dermed mulig å få flertall for noen tvangssammenslåinger, og ikke for andre.

I debatten i stortingssalen gjorde Godesken det klart at hun akter å stemme mot regionreformen der hennes hjemfylke Aust-Agder foreslås sammenslått med Vest-Agder.

Hun understreket at folkeavstemninger må respekteres. Innbyggerne i agderfylkenes «nei» til sammenslåing i avstemningen fra 2011, ble avgjørende for henne.

I en pressemelding skriver Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum at partiet mener det er en trist dag for det lokale folkestyret:

– Dette er en trist dag for folkestyret og lokaldemokratiet. Regjeringspartiene har nå ved hjelp av Venstre og KrF tvunget en rekke kommuner og fylker sammen, mot egen vilje. Vi som politikere er valgt av folket, da burde vi lytte til både folkeavstemninger og lokale vedtak. Det regjeringspartiene viser i dag er en voldsom maktarroganse, sier Slagsvold Vedum.



– Udemokratisk og uklokt

Tvangssammenslåingene: * Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad. * Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg. * Bjugn, Ørland. * Mandal, Marnardal, Lindesnes. * Kristiansand, Søgne, Songdalen. * Sogndal, Balestrand, Leikanger. * Tysfjord deles i to. En del slås sammen med Narvik og Ballangen, resten med Hamarøy. * Skedsmo, Fet, Sørum. * Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram. * Roan, Åfjord. * Vikna, Nærøy, Leka, Bindal.

– Jeg synes det er trist og leit hvis flertallet i denne sal setter folkeviljen til side. Det er udemokratisk og uklokt, sa hun.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen erklærte at rikspolitikere bør vokte seg vel for å sitte på et kontor i Oslo og tro man vet best.

– Når det spekuleres i at to utbrytere kan stoppe reformen, sier det noe om hvor syltynn forankring regjeringspartiene og Venstre har for å overkjøre lokal- og regionaldemokratiet, sa Pedersen.

De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst. Kritikk om at partiene står for reversering, ble blankt avvist.

– Dagens regjering kan ikke forvente at vi skal følge opp dette når man har brukt den siste natta til å piske sine egne på plass, sa Pedersen.

– Handler om følelser og tilhørighet



Kommunalkomiteen har gått inn for at antallet kommuner kuttes fra 428 til 354.

Onsdag fortalte Godskesen at hun har fått bred støtte fra «folk flest» etter at hun fortalte om sine planer for voteringen i Stortinget på NRKs Politisk Kvarter onsdag.

– Etter det har ikke telefonen stått stille. Det har kommet så mange meldinger og telefoner fra folk som er imot tvangssammenslåinger. Dette er ikke bare en vanlig sak, det handler om følelser og tilhørighet, sa hun.

Leder for kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp) sa torsdag at de 11 tvangssammenslåingene komiteen har gått inn for er i tråd med ønsket om at reformen i hovedsak skal basere seg på frivillighet, men at tvang kan brukes dersom regionale hensyn krever det:

– Dette blir en historisk dag, uansett hva slags vedtak Stortinget kommer til å gjøre, sa han da han la frem innstillingen torsdag formiddag, skriver NTB.

Sjekk ut: Slik kan Støre og Vedums regjering bli

Kilde: VG/NTB