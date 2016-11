Sp og SV krever gransking av psykiatrien

Både Senterpartiet og SV mener det er grunn til å granske tvangsbruk i psykiatrien. De får støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– VG har dokumentert systematiske overgrep mot pasienter i norsk helsevesen. Det må granskes, fastslår 1. nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp).

Allerede denne uken kommer hun til å fremme et forslag i Stortinget om at tvangsbruken i psykiatrien skal granskes.

Leder i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Mette Yvonne Larsen, og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen har allerede tatt til orde for det samme.

– For lettvint av helseministeren



– Begge disse har lang erfaring med granskinger og god vurderingsevne. Jeg tror ikke det er mulig å få endringer i tvangsbruken uten at vi først finner ut hva som egentlig har skjedd, sier Toppe.

Hvor langt tilbake i tid en gransking bør gå, er Sp-politikeren usikker på. Hun mener det er viktigst å finne ut hva som har skjedd i nær fortid.

– Kanskje bør vi se på de siste ti årene med størst fokus på de siste fem? At helseministeren mener det ikke er nødvendig å granske dette, viser at han tar for lettvint på VGs avsløringer, sier Toppe.

Helseminister Bent Høie (H) sa til VG før helgen at han ikke ser behov for noen gransking foreløpig.

– Det viktigste nå er å få til endringer fremover, og ikke nødvendigvis granske det som har skjedd før. Da er det viktigere at man setter inn tiltak for endring, uttalte statsråden.

Også SV vil foreslå en gransking i Stortinget hvis ikke regjeringspartiene gjør det.

– Myndighetene må få avdekket om den behandlingen folk får følger loven, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

– Helbredelse av gamle synder og overgrep løses ikke bare gjennom å unngå nye overgrep. Man må gjøre opp for de gamle også, så godt det er mulig.

VIL GRANSKE: Karin Andersen (SV)

Andersen ser for seg at Stortinget kan sette sammen en granskingskommisjon, som kan undersøke det som allerede har skjedd.

– Særlig når helseministeren er så negativ til å ta ansvar for det, sier hun.

Rapporterer dårlig datagrunnlag til FN



Likestillings- og diskrimineringsombudet synes det er bra at helseministeren erkjenner problemene med tvangsbruk og viser vilje til ledelse og endring.

– Men likevel er dette et så alvorlig og omfattende problem at en gransking bør iverksettes, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

– I vår rapportering til FN om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne sier vi at det er et problem at datagrunnlaget for tvang fremdeles er ufullstendig og usikkert. Dette har vi også tatt opp med regjeringen og departementet, og vi vil gjøre det igjen neste uke.

Redegjør for Stortinget



Onsdag 7. desember skal Høie orientere Stortinget om hva regjeringen vil gjøre for å sikre rettssikkerheten til pasienter som utsettes for tvang i psykisk helsevern. Redegjørelsen er et direkte resultat av VGs avsløringer og krav fra opposisjonen.

Venstre vil vente til etter redegjørelsen med å bestemme seg for om de støtter en gransking.

– Både gransking og et bredt utvalg, slik vi foreslår, vil være aktuelt, sier helsepolitisk talsmann i Venstre, Ketil Kjenseth.

Partiet har fremmet forslag om en utredning av tvangsbruk i helse- og sosialsektoren. I tillegg til sykehusene, ønsker Venstre å se på rusomsorg, demensomsorg og barnevern.

Ap støtter ikke gransking nå



Også Arbeiderpartiet er foreløpig avventende til å sette i gang en gransking.

– Jeg er ikke så sikker på at en gransking er riktig svar akkurat nå, sier Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen.

USIKKER PÅ GRANSKING: Torgeir Micaelsen (Ap)

– Vi vet allerede en god del om hva som er problemet, og jeg frykter at en gransking vil trekke oppmerksomheten bakover i tid istedenfor å finne ut hva vi kan gjøre for å bedre pasientenes rettssikkerhet fremover.

Micaelsen vil likevel ikke helt utelukke at Ap kan komme til å støtte en gransking:

– Vi må høre hva Høie sier når han kommer til Stortinget. Da må han godtgjøre at det er mulig å iverksette tiltak ut fra det faktagrunnlaget vi allerede har, sier han.

Stortingsrepresentant og nestleder i KrF, Olaug Bollestad, mener det er viktig å komme til bunns i hvorfor man ikke har lyktes med å få ned tvangsbruken.

– Derfor vil jeg støtte en utredning hvor en har en helhetlig tilnærming, hvor både jus, helse, ledelse og kompetanse er inne. Da kan vi få konkrete og gode råd for veien videre, sier hun.