VGs psykiatriavsløringer var tema da helseregionlederne møtte Høie i Oslo i dag. – De tar dette på det største alvor, sier helseministeren.

Det har gått to uker siden VG avslørte massiv ulovlig og omstridt bruk av beltetvang i norsk psykiatri. I dag var sjefene og styrelederne i de fire helseregionene i møte med helseminister Bent Høie, der et hovedtema var tvangsbruk, og ledernes ansvar for å redusere dette.

– Jeg opplever at styrelederne og regionlederne tar det som har kommet frem på det største alvor. De gir uttrykk for at de er glade for at VG har avdekket dette, men at det også er flaut at man ikke har fått frem dette selv, sier helseminister Bent Høie da han møter VG på Grand Hotel etter møtet.

– Det er en felles oppfatning om at man trenger tydeligere lederskap på alle nivåer, sier Høie.

Får konsekvenser

Helseministeren sier at regionlederne i stor grad har lent seg på kontrollkommisjonene i psykiatrien, som har som hovedoppdrag å sikre pasientenes rettsikkerhet. VG har avslørt at kontrollkommisjonene i fjor satte sitt godkjent-stempel på hundrevis av ulovlige og sterkt omstridte beltelegginger.

VGs avsløring av at beltebruken nær dobles i fellesferien vil nå få konsekvenser for driften i helseregionene, sier Høie:

– Jeg har ikke inntrykk av at de hadde kjennskap til variasjonene i tvangsbruk i ferietidene før dette kom frem nå. De må nå jobbe for å sikre forsvarlig bemanning og kompetanse hele året, sier Høie.

– Hva skjer videre nå?

– Dette vil bli fulgt opp i sykehusenes oppdragdokument for neste år. Det jobbes fremdeles med dokumentet, som presenteres i min sykehustale 10. januar, sier Høie.

– Dette handler også om et politisk ansvar og systemer. Jeg har også et ansvar for å jobbe tett med dette, og i morgen møter jeg Helsedirektoratet om kontrollkommisjonene.

Oppvaskmøter

Høie har allerede varslet at Helsedirektoratet må gjøre en grundig gjennomgang av kontrollkommisjonenes arbeid. Oppvasken etter VGs psykiatriavsløringer fortsetter denne uken:

• I Helse Møre og Romsdal har styreleder Stein Kinserdal bedt om en full redegjørelse fra administrerende direktør når styret samles denne uken. VG har gjennom flere saker avdekket underrapportering av tvangsbruk til helsemyndighetene - og at pasienter i Møre og Romsdal holdes over tre ganger så lenge i belter som pasienter ved resten av sykehusene i VGs materiale.

• Onsdag må også helseminister Bent Høie selv svare for VGs avsløringer i Stortinget. Senterpartiet og SV har fremmet forslag om gransking av tvangsbruk i psykiatrien. Arbeiderpartiet har uttalt at de vil avvente Høies redegjørelse i Stortinget før de tar stilling til om de vil støtte en gransking.