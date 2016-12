Psykiatriavsløringen: Dette må helsetoppene svare for

Helseministeren kaller regionsjefene inn på teppet.

VG har avslørt hvordan tvangsinnlagte pasienter har blitt bundet fast på ulovlig og omstridt vis ved norske sykehus. Dette ble avdekket gjennom at VG fikk innsyn i sykehusenes egne tvangsprotokoller.

Helseminister Bent Høie har reagert svært kraftig på VGs avsløringer:

– Spesielt når en vet hva som ligger bak disse tallene, hvilken type overgrep mot enkeltmennesker det her er snakk om, så er det veldig, veldig alvorlig.

Ledernes ansvar

Mandag ettermiddag må de fire helseregionslederne svare for avsløringene når de møter Høie i Oslo. Tema for møtet er tvangsbruk, og ledernes ansvar for å redusere dette.

TVANGSPROTOKOLLER: Sykehusenes egne dokumenter avdekket ulovlig tvangsbruk. Foto: Erlend Daae , VG

I en rekke intervjuer har helseministeren gått til frontalangrep på lederne i norsk psykiatri, og plassert ansvaret for VGs avsløringer på deres nivå:

– Jeg mener at det er for lite tydelig ledelse i denne delen av sykehusenes virksomhet både fra helseregionene men også helseforetakene. Dette er en del av helsetjenesten som får lov til å leve litt sitt eget liv, sier Høie, da han ble presentert for VGs avsløring.

Høie krever svar på følgende:

• I minst 640 saker fra 2015 har VG avdekket beltebruk som jurister mener er ulovlig og sterkt problematisk. I 220 saker er det ikke oppgitt hvor lenge pasientene ble holdt i belter eller hva som var årsaken til dette.

• VG har funnet eksempler på at pasienter blir lagt i belter fordi de ønsker det selv, at de ikke blir slippet løs til tross for at de opplyses å være rolige - og at pasienter bindes fast for å forhindre rømning.

Dobles i fellesferien

• Loven som gir sykehusene rett til å bruke belter, sier at disse kun kan tas i bruk når det er uomgjengelig nødvendig og alt annet er forsøkt. Pasientene skal slippes løs så snart det er mulig. Likevel ble minst 170 pasienter liggende og sove i belteseng.

• Det er avdekket lovbrudd i protokoller fra samtlige sykehus som har anledning til å bruke tvang mot pasientene.

• Videre har VG dokumentert at hvem som er på jobb spiller en avgjørende rolle for når det brukes tvangsmidler. I fellesferien nær dobles bruken av belter. Videre viser VGs analyser at flere pasienter blir lagt i belter på ettermiddagen og kvelden, når kveldsvaktene kommer på jobb, enn på dagtid når de faste behandlerne er tilstede.

UNDERSØKES: Tvangsbruken i Helse Sør-Øst, blant annet her ved Gaustad sykehus, skal undersøkes av et eget utvalg i helseregionen. Foto: Jørgen Braastad , VG

• I Møre og Romsdal ble pasientene holdt minst tre ganger så lenge i belter som ved resten av sykehusene i VGs tallmateriale. Der har styrelederen i helseforetaket varslet at han krever en full redegjørelse fra administrerende direktør på denne ukens styremøte.

Men først må altså regionslederne svare en lite fornøyd helseminister. Flere av dem har allerede beklaget VGs funn.

– Dette er noen av de mest sårbare pasientene vi har i vårt system. Det er fryktelig beklagelig at vi ser så stor grad av unødig og ulovlig tvangsbruk, sier Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest til VG.

TRANSPORTBELTER: VG har kartlagt bruken av belter i 2015. Foto: Jørgen Braastad , VG

Brukte belter oftes

De to store vestlandssykehusene i Bergen og Stavanger er de som oftest har brukt belter mot pasientene de siste årene.

Nilssen advarer likevel mot å gå for langt i motsatt retning:

– Nå må vi finne balansepunktet så vi ikke går så langt at vi tar bort et helt nødvendig redskap, sier han.

Konstituert fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Geir Bøhler, har tidligere opplyst til VG at de vil sette sammen et utvalg som skal se på de faktiske forhold om tvangsbruk i regionen.

– Vi ser alvorlig på denne saken og tar vår del av ansvaret for at psykisk syke mennesker har opplevd uberettiget tvangsbruk, sier Bøhler.

En rekke av landets fremste jurister mener hele psykiatrifeltet bør granskes etter VGs avsløringer. Denne uken fremmet også Senterpartiet og SV forslag i Stortinget om en gransking.