Nordisk pris til VGs datajournalistikk - Tvangsloggene

VG mottok nordisk pris for datastøttet journalistikk, for prosjektet «Tvangsloggene».

Prisutdelingen, NODA 2017, gikk av stabelen i Odense i Danmark fredag kveld.

– Det er utrolig hyggelig å få en pris for noe jeg har opplevd som viktig og engasjerende å jobbe med, og som har betydd noe for mange mennesker. At det viser seg å være noe som kan premieres er utrolig gøy for oss, sier Mona Grivi Norman, som sammen med Synnøve Åsebø var journalist på prosjektet.

Med prosjektet avslørte VG massiv bruk av ulovlig tvang i psykiatrien.

I tillegg til den betydelige gjennomslagskraften prosjektet fikk, var måten arbeidet ble formidlet digitalt blant begrunnelsene for hvorfor nettopp dette stakk av med seieren.

Sammen med utviklerne Jari Bakken og Sondre Nilsen og analytiker Isabell Valente gjennomgikk journalistene tusenvis av sider med logger.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt. Det er veldig mange i VG som har vært involvert i prosjektet, og det har vært gøy og inspirerende å jobbe med teamet på redaksjonell utvikling, sier Synnøve Åsebø.

Her er begrunnelsen fra juryen:

«En klassisk gedigen avsløring. Folk stopper opp og makthavere tar affære. et unikt og sjokkerende datamateriale er forbilledlig digitalisert og formidlet. Elegante animationer og grafikker medvirker i den voldsomme historien om regelbrudd, overgrep og likegyldighet hos dem som skulle ta seg av de svakeste. Imponerende klassisk vaktbikkje-journalistikk, fortalt med de mest moderne virkemidler.»

Det var journalist Øyvind Engan som tok imot prisen på VGs vegne.



VANT PRIS: Juryen lot seg imponere av både gjennomslagskraften til prosjektet, samt måten arbeidet ble formidlet digitalt. FOTO: ØYVIND ENGAN

Fått konsekvenser



I etterkant av VGs avsløringer har helseminister Bent Høie bedt om full gransking av prosedyrene for bruk av tvang ved norske helseinstitusjoner.

Som en direkte følge av avsløringene er det også satt av fem millioner i statsbudsjettet for å styrke «kompetanse, rekruttering, opplæring og oppfølging av kontrollkommisjonene».

– Vi er fornøyd med at journalistikken vår får konsekvenser. I løpet av året har vi gått flere hundre e-poster og telefoner av både pasienter og pårørende som er veldig glade for at det har blitt satt fokus på dette temaet, sier Åsebø.

Prosjektet ble jobbet frem med midler fra VG-spaden – interne stipender VGs journalister kan søke på for bestemte graveprosjekter.

– Vi er heldig som jobber i en avis som har ressurser til å la oss jobbe med et så tidkrevende prosjekt, sier Åsebø.

