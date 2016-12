Nå må Høie svare Stortinget om ulovlig beltebruk

Helseministeren må onsdag redegjøre for Stortinget om tvangsmiddelbruken i norsk psykiatri etter VG-avsløringer.

VG avslørte i november hvordan tvangsloggene ved psykiatriske sykehus viser flere hundre ulovlige vedtak – og at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenesrettssikkerhet ikke har grepet inn mot ulovlig beltetvang.

De siste dagene har helseministeren avkrevd svar fra både regionsdirektører og helsedirektoratet for hvordan de vil ordne opp.

Onsdag er det Bent Høie selv som må svare Stortinget på hva han vil gjøre for å redusere tvangsbruken, sikre kontrollen – og hvilke strakstiltak han vil sette inn for å bedre rettssikkerheten til psykiatriske pasienter.

Fra stortingets talerstol viste han til at VGs saker har avdekket lovbrudd og hvordan tvangsbruk øker i kvelder, ferier og i perioder med lavere bemanning.

– Dét er ikke lov, sier Høie.

– VGs avsløringer er viktige. De har vist et stort omfang av tvangsmiddelbruk, men også at det har vært en gjennomgående underrapportering av tvangsbruken.

Se live-overføring fra stortingssalen øverst i saken om få minutter.

Høie til VG: – Psykiatrien har fått leve sitt eget liv

Krever gransking



Helseministeren viser særlig til at kravene han nå stiller til ledere på alle nivåer i psykisk helsevern.

– Ledere i alle helseforetak må gå gjennom bemanning og kultur. De må skaffe seg full oversikt over tvangsbruken. Avvikene bør analyseres og man må se på årsakssammenhengen, sier Høie.

Etter redegjørelsen er det varslet debatt om bruken av tvangsmidler. Senterpartiet og SV har begge gitt beskjed om at de krever en gransking av psykiatrifeltet etter VGs avsløringer. Det gjør også en rekke av Norges fremste advokater. Arbeiderpartiet har sagt at de avventer svarene Høie gir onsdag.

MÅ SVARE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) redegjør om tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern på Stortinget onsdag. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Samtidig som spørretimen startet i Stortinget, er det styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Der er administrerende direktør Espen Remme bedt om å redegjøre for VGs avsløring om underrapportering av tvangsbruk - samt at pasienter i Møre og Romsdal blir utsatt for mer omfattende og langvaring beltebruk enn ved samtlige andre sykehus i VGs materiale.

– Dette er en omdømmesak som er trøblete, men for pasientene i Møre og Romsdal så er dette veldig alvorlig, sier styreleder Stein Kinserdal.

Sykehus i Møre og Romsdal: Luftet pasient i belter ved barnas fotballbane

Oppvaskmøte på sykehus



Det er assisterande direktør Helge Ristesund som redegjør for styret og han sier at helseforetaket har tatt disse funnene på alvor i lang tid.

– Det er allerede iverksatt tiltak både tidligere – og nå de siste dagene, sier han og legger til at alle ansatte og ledere i klinikken er berørt av den siste ukens medieoppslag, sier Ristesund.

– Vi skal ikke lene oss på at kontrollkommisjonene oppdager avvikende bruk av tvang eller registreringspraksis, det skal vi ha kontroll på internt, sier han.

Ristesund sier at det vil komme en ny redegjørelse om VGs avsløringer i slutten av januar, og at styret vil bli holdt løpende orientert om det arbeidet som nå iverksettes.

Strakstiltak i Møre og Romsdal



I en skriftlig redegjørelse fra Remme og Ketil Gaupset, som er sjef for Klinikk for psykisk helse og rus, som ble fremlagt skriftlig før styremøtet, kommer det frem at:

• Klinikken vil gjennomføre en risikoanalyse ved de to akuttpostene som bruker mest tvang.

• Klinikken vil gjennomføre internrevisjon ved de seksjonene som bruker tvang. Dette vil gjøres med stikkprøver i elektronisk pasientjournal og tvangsprotokoller fra 2014 og 2015.

• Alle tvangsvedtak skal telles manuelt hver måned. Det blir også utarbeidet en ny rutine som sier at en ved utsending av epikrise skal sjekke at all tvang er registrert riktig.

• Når risikoanalysen og internrevisjonen foreligger vil helseforetaket gjøre en samlet vurdering av hvilke videre tiltak som bør settes i verk.