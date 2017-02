Mental Helse om utsettelse av tvangsregister: Bekrefter lav prioritering av psykisk syke

Mental Helse er skuffet over at innføringen av et elektronisk journalføringssystem for bruk av tvangsmidler blir utsatt.

– Det er en altfor klassisk bekreftelse på en lav prioritering av en av samfunnets aller svakeste grupper som knapt har en stemme, sier informasjonsleder og politisk rådgiver i Mental Helse Anlov P. Mathiesen til VG.

I dag registreres tvangsbruken i håndskrevne protokoller som ligger ute i hver sykehusavdeling. Her må helsepersonell fortløpende notere en logg over tvangsbruken. Det utdaterte systemet har resultert i både rot og underrapportering av alvorlig tvangsbruk, som beltelegging.

Etter en rekke psykiatriavsløringer i VG har både Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie lovet at et elektronisk system vil være på plass i 2017. Men nå er prosjektet utsatt nok en gang.

– Tankevekkende

Mathiesen i Mental Helse mener Helsedirektoratet og Helsedepartementet ikke har satt stort nok trykk på å få datasystemene på plass.

– At arbeidet ble satt i gang i 2008 er rimelig tankevekkende. Det er vanskelig å se for seg at noe tilsvarende ville skje med en gruppe som har en sterk stemme, sier Mathiesen og legger til:

– Vi synes det er trist at mange av våre medlemmer egentlig ikke hadde forventet noe annet. Når det kommer løfter om forbedringer, tenker man: «Vi får se» og tror ikke på det ikke før det kommer. Så kommer det veldig ofte ikke, hevder han.

VGs psykiatriavsløringer: Her finner du alle sakene

– For tungvint å benytte

Helsedirektoratet opplyste til VG i november at Helse Vest ville ta i bruk piloten på et elektronisk system for tvangsprotokoller i år. Nå sier derimot avdelingsdirektør Gitte Huus at de regionale helseforetakene må svare på når de kan starte opp.

Helse Vest bekrefter overfor VG at oppstarten er utsatt til 2018.

– Da sykehusene testet ut det nye systemet i fjor høst, var beskjeden fra fagmiljøene at løsning fremdeles var mangelfull og at det ble for tungvint å benytte sammen med dagens journalsystem, sier administrerende direktør Erik M. Hansen i Helse Vest IKT.

Dermed må helsepersonell fremdeles bruke penn og papir for å registrere informasjon om varighet og bruk av tvangsmidler ved psykiatriske sykehus - på samme vis som på 1800-tallet.

Helsedirektoratet la allerede i 2008 til rette for elektroniske tvangsprotokoller i 2008. Forsinkelsene betyr at direktoratet vil ha brukt ti år på å innføre systemet.