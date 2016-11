Krever full granskning av tvangsbruk

Flere juseksperter krever at det settes i gang en gransking etter VGs psykiatriavsløringer. Ketil Lund kaller tvangspsykiatrien for et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde».

Både lederen for Advokatforeningens menneskerettsutvalg, advokat Mette Yvonne Larsen og professor Jan Frithjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener at VGs avsløringer er så alvorlige at det må settes i gang en granskning som kan komme til bunns i hva tvangsinnlagte pasienter har blitt utsatt for.

I en rekke artikler denne uken har VG avslørt massiv ulovlig og omstrid bruk av tvangsbelter i norsk psykiatri.

Offentlig gransking Den siste omfattende granskingen av norsk psykiatri var Blom-kommisjonen som gransket Reitegjerdet psykiatriske sykehus i Trondheim i 1980. Her ble det avdekket ulovlig tvangsinnleggelse og tvangsbruk, og kritikken førte til at sykehuset ble nedlagt i 1987. Både stortinget og regjeringen kan ta initiativ til offentlige granskinger. Stortinget har blant annet opprettet gransking av Scandinavian Star-brannen og de hemmelige tjenester (Lund-kommisjonen). Regjeringen har blant annet oppnevnt granskingskommisjoner etter terrorangrepet 22. juli og Graver-utvalget som gransket VGs avsløring av ulykkesrapportene. Kilder: Universitetet i Bergen, VGs arkiv

– Granskninger, tilsvarende 22.juli-kommisjonen, har vist seg å bidra til å sette fokus på et problem. Jeg tror i tillegg at fagfolk bør ytterligere skoleres i skadevirkninger av tvang, sier Larsen, som var en av de koordinerende bistandsadvokatene i 22.juli-rettssaken.

Les VGs avsløringer fra psykiatrien:

• Spesial 1: Pasienter bindes fast ulovlig

• Spesial 2: Grep ikke inn mot ulovlig beltetvang

– Svært bekymret

Den profilerte advokaten sier at tvangsbruken i psykiatrien har vært et fokusområde for advokatforeningen i lang tid:

– Vi har avgitt kritiske høringsuttalelser både til staten og til våre menneskerettsorganer. Vi er dessverre ikke overrasket, men likevel svært bekymret for avsløringene, og det omfanget tvangsbruken har, sier Larsen.

Hun får støtte fra professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen:

– Jeg mener absolutt at dette bør granskes. Både de konkrete sakene som nå har kommet frem, men man burde også overveie å opprette en type ulykkeskommisjon som går grundig inn i slike saker og eventuelt foreslår reaksjoner overfor dem som har gjort feil, sier Bernt - som har ledet flere utredninger om psykisk helsevern.

Vide fullmakter

– Psykiatrien er et rettsområde hvor man ikke har vært villig til å gå inn og styrke rettssikkerheten for pasienter og omsorgsmottakere som på andre områder, og det er på tide at man gjør, sier professoren.

PROFESSOR: Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Man trenger en ny omdreining på hele det faglige utredningsarbeidet og de politiske vurderingene av hvor vide fullmakter man man er villig til å gi de som har ansvaret i psykiatrien i dag når det gjelder tvang og integritetsinngrep.

Les også: – Heksejakt på psykiatriansatte

I en kronikk i VG tirsdag går helseminister Bent Høie til frontalangrep på ledere i alle ledd av norsk psykiatri:

ADVOKAT: Ketil Lund er tidligere høyesterettsdommer. Foto: Olav Olsen, , Aftenposten

«Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år», skriver Høyre-statsråden, som påpeker at VG har dokumentert at tvang blir brukt på feil og tvilsomt grunnlag.

Tidligere Høyesteretts-dommer Ketil Lund kaller tvangspsykiatrien for et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde».

Frykter mer medisinering

– I de mer enn 40 år jeg har fulgt med i dette feltet, har det vært klaget over sterkt mangelfull statistikk og slett etterlevelse av formelle krav til vedtak og begrunnelse. Høie bør innse at det ikke lar seg gjøre å endre dette så lenge ikke-etterlevelse er helt uten konsekvenser for noen, sier Lund til VG.

– Granskingen av forholdene ved Reitgjerdet sykehus, som endte opp i en sterkt kritisk rapport, er det mest positive som er skjedd i tvangspsykiatrien i min tid, fordi det førte til nedbygging av institusjonspsykiatrien, påpeker Lund.

Les også: Eline ble beltelagt i fjor: – Den verste natten i mitt liv

Han sier at en granskning vil være omfattende, krevende og vanskelig - men også svært verdifull om man får de rette granskerne. Han frykter imidlertid mer bruk av tvangsmedisinering kan bli en av konsekvensene om man strammer inn på bruken av belter.

En av Norges fremste eksperter på erstatning, advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA, sier at det kan bli snakk om store erstatninger etter VGs psykiatriavsløringer.

SKANDALESYKEHUS: Reitgjerdet ble stengt sent på 80-tallet etter at det ble avdekket massiv tvangsbruk mot pasientene. I dag ligger Brøset psykiatriske, som er en del av St. Olavs hospital, vegg i vegg med den gamle institusjonen. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Også han viser til Reitgjerdet-saken sent på 80-tallet, der Høyesterett tilkjente en pasient 325.000 kroner i erstatning for økonomisk tap for ulovhjemlet tvangsinnleggelse og tilbakeholdelse i sykehuset.

– Betydelige erstatningsbeløp

Reitgjerdet sykehus ble nedlagt etter massiv kritikk av pleieforholdene, spesielt bruk av tvangsmidler

– Med henvisning til den rettsutvikling som har vært på dette området de siste 30 årene vil det i dag kunne bli snakk om betydelige erstatningsbeløp til de som er rammet, sier Lundin.

ERSTATNINGSEKSPERT: Advokat Christian Lundin. Foto: Robert S. Eik , VG

– Hvis det er slik at det er et stort antall tilfeller der det enten ikke er ført protokoller på en tilfredsstillende måte, eller at det er påvist klare brudd på psykisk helsevernloven, er det svært grovt. Det synes som at VG har avslørt slike lovbrudd, og det er svært alvorlig.

Lundin sier at det kan også kreves plaster på såret erstatning – såkalt oppreisning - fra behandlede lege eller institusjonen, hvis det er en systemsvikt som ledelsen har vært klar over – og om det foreligger en grov uaktsom handling.

– Brudd på forsvarlig opptreden

– Høyesterett har angitt at en handling karakteriseres som grov uaktsom hvis det foreligger et markert avvik fra forsvarlig opptreden . Hvis det er slik at protokollene er mangelfulle - eller at det er påvist klare lovbrudd - er det mye som tyder på at det er et markert brudd på forsvarlig opptreden, men jeg presiserer at jeg ikke kjenner saken på annen måte enn oppslagene i VG, sier Lundin.

Det er også mulig å melde saker som omhandler ulovlig tvangsbruk til Statens Helsetilsyn, som kan gi pålegg til institusjoner om å rette forhold som er i strid med loven, påpeker han.

Helseminister Bent Høie (H) har reagert kraftig på VGs psykiatriavsløringer, og sagt at han er er bekymret for rettssikkerheten til pasienter som er tvangsinnlagt. Han mener likevel ikke at det er behov for en granskning.

– Ingen bestrider situasjonen

– Det viktigste nå er å få til endringer fremover, og ikke nødvendigvis granske det som har skjedd før. Da er det viktigere at man setter inn tiltak for endring, sier Høie.

– Jeg lytter gjerne til synspunkter dersom det er vektige argumenter som forteller oss at vi gjennom en granskning kan få svar på spørsmål som vi ikke har svar på. Men i utgangspunktet er jeg mest opptatt av å bedre situasjonen fremover. Jeg oppfatter det slik at ingen bestrider situasjonen.

– Hva med de pasientene som kan ha blitt utsatt for ulovlig tvangsbruk?

– Vi har systemer for å ivareta pasienter som er utsatt for urett, og det gjelder for disse pasientene.

– Du ser ikke noe behov utover det?

­ – Nei.