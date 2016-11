Hun var beltelagt i nær tre måneder - nå åpner Fylkeslegen tilsynssak

Hun fikk medhold i at belteleggingen var ulovlig - likevel fortsatte den. Nå har fylkesmannen åpnet tilsynssak mot Oslo Universitetssykehus.

Lørdag fortalte VG historien om en ung kvinne som i vår var beltelagt i nær tre måneder ved Ullevål, Oslo universitetssykehus.

To ganger fikk kvinnen medhold i at beltebruken var ulovlig og skulle opphøre. Da svarte sykehuset med å umiddelbart fatte nye vedtak om beltelegging. Nå åpner Fylkesmannen tilsynssak mot sykehuset.

FREMDELES SYK: Kvinnen er også i dag innlagt ved Oslo universitetssykehus. Foto: Erlend Daae , VG

– Vi har opprettet tilsyn i denne saken og gitt sykehuset frist til å uttale seg og oversende journal til 23. desember, sier seksjonssjef Gaute Skirbekk ved helseavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fordi tilsynsavdelingen skal behandle saken, kan ikke Skirbekk kommentere detaljene i historien VG Helg omtalte i helgen. Bakgrunnen for tilsynssaken er en henvendelsefra kvinnens advokat.

– Det som skal til før vi oppretter en tilsynssak er at det er en bekymring for at det foreligger et brudd på helselovgivningen. Det kan springe ut fra en bekymringsmelding fra pasienten selv, pårørende, advokat og historier vi leser i mediene, sier Skirbekk.

I belter gjennom helgen

– Så må vi ha noen holdepunkter for at bekymringene kan stemme, og deretter velger vi å undersøke om det er sånn, sier Skirbekk.

PAPPA: Kvinnens far sier han har mistet all tillit til behandlingsapparatet. Foto: Erlend Daae , VG

Fylkesmannen tar sikte på å bruke rundt seks måneder på behandlingen av tilsynssaken.

I VGs sak avdekkes det blant hvordan sykehuset planlegger å holde kvinnen i belter gjennom helgen. Det er det ikke åpning for i lov om psykisk helsevern.

«Personalet som kjenner henne føler seg utrygge på at hun i morgen skal frislippes helt fra belter igjen, og ut i fra det som skjedde i dag og tidligere skader av flere av personalet, beslutter jeg kontinuerlig belter/transportbelter gjennom helgen for å unngå personskader og nye utageringer. Dette kan vurderes av faste behandlere igjen etter helgen», står det i kvinnens journal, som VG har fått innsyn i.

Fordi sykehuset ikke har ført en fullstendig tvangsprotokoll, slik de er pålagt å gjøre, er det ingen som vet nøyaktig hvor lenge kvinnen ble holdt i belter.

Hennes stemme

– Vi er glade for at tilsynsmyndighetene nå går inn ser på saken hennes. Hun syns det var godt å kunne fortelle sin historie i VG, slik at hennes stemme kunne bli hørt, sier foreldrene til kvinnen til VG.

– Vi er veldig opptatt av at hun og vi som foreldre kan fortelle til helsemyndighetene hvordan dette oppleves. Det er viktig for oss. Om de kun ser på de offentlige dokumentene så vil ikke hennes stemme høres på riktig måte.

Tirsdag leverte stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås og Jenny Klinte et såkalt Dokument8-forslag, der de ber Stortinget om å instruere regjeringen til å sette en gang en offentlig granskning av norsk psykiatri.

Representantforslaget kommer som direkte følge av VGs avsløringer om massiv ulovlig og omstridt tvangsbruk i psykiatrien.