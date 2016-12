Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer etter VG-avsløring

I går gikk varsler Jorun Joten ut i VG og sa at de ansatte ikke har tillit til ledelsen ved Klinikk for psykisk helse i Møre og Romsdal. I dag bekrefter sykehuset at to nye ledere er på plass.

Sykehusledelsen i Møre og Romsdal har vært under hardt press etter at VG i november avslørte at pasienter i vestlandsfylket ble liggende tre ganger så lenge i belteseng som ved resten av sykehusene i VGs tallmateriale.

VG har også avslørt massiv underrapportering av tvangstall ved sykehuset.

Mandag ble Karl Arne Remvik konstituert som ny klinikksjef for Klinikk psykisk helse i Møre og Romsdal etter Ketil Gaupseth.

Levere til styret

– Det er korrekt. Bakgrunnen er at den som er klinikksjef er blitt sykmeldt, og vi har behov for å følge opp situasjonen i klinikken for fullt, og levere på det styret har bedt oss om, bekrefter assisterende sykehusdirektør Helge Ristesund til VG.

VGs avsløringer var tema på styremøtet i helseforetaket i forrige uke. Sykehuset har iverksatt gransking, og styret har bedt klinikken redegjøre for opprydningen i tvangsrotet på samtlige styremøter i 2017.

– Vi håper at klinikksjefen kommer tilbake, men med den situasjonen vi er i var det nødvendig å gjøre dette grepet nå en periode.

– Hva er årsaken til at han er konstituert helt frem til 1. februar 2017?



– Det er en rent praktisk tilnærming, og jeg har ingen kommentar utover det, sier Ristesund – og presiserer at han ikke kan uttale seg om en sykemelding.

– Har dette en sammenheng med VGs saker?



VARSLER: Psykiatrisk sykepleier Jorun Joten. Foto: privat

– Jeg kan si at dette har med det fokuset som har vært med bruken av tvang, sier Ristesund.

Ny avdelingsleder

På bakgrunn av en varsling fra de ansatte har fylkeslegen i Møre og Romsdal åpnet tilsynssak ved klinikken. Varsler Jorun Joten sa til VG i går at de ansatte ikke lenger har tillit til klinikkledelsen.

– Våre ledere har sagt at vi ikke registrerer tvangsbruken. Det er ikke sant. Vi fører den tvangsmiddelprotokollen vi skal, og det er alltid fagfolk som gjør det, sa Joten til VG.

Ristesund bekrefter videre at det også er konstituert ny avdelingsleder for sykehuspsykiatri i Møre og Romsdal, etter Brit Ingunn Hana.

Den konstituerte avdelingslederen sitter til en ny avdelingsleder er på plass 1. januar.

– Der var det planlagt skifte av avdelingsleder før denne situasjonen kom, så dette er en mellomfase.