Departementet om sykehusenes tvangstall: Må telle på nytt til de får riktig svar

Helsedepartementet stoler ikke lenger på at datasystemene klarer å telle beltebruken ved norske sykehus. Etter fredagens hastemøte får samtlige sykehus i oppdrag å telle tvangstallene manuelt.

Det var konklusjonen etter fredagens møte i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det høres litt pussig ut i 2017, men det har vist seg at en manuell opptelling er det vi kan stole på, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Torsdag la Helsedirektoratet frem nye tall på hvor ofte sykehusene brukte den mest alvorlige formen for tvangsbruk – å reime fast psykisk syke pasienter – de siste to årene. Opptellingen ble gjort på nytt etter at VG i fjor vår avslørte at helsemyndighetene manglet oversikt.

Helsedirektøren innrømmet torsdag at også de nye tallene hadde klare mangler. Blant annet hadde tre sykehus – Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Helse Møre og Romsdal – ikke levert inn nye tvangstall.

Det fikk helseministeren til å reagere kraftig. Fredag var helselederne innkalt til oppvaskmøte på hans kontor.

Les også: Vilde (29) var beltelagt: – Et maktmisbruk ikke å ha oversikt

– Umulig å godta



– De siste to dagene har det blitt klart for oss at det fortsatt er mangler i tvangstallene for 2014 og 2015. Det er det umulig for oss å godta når vi vet hva tvangsbruk innebærer. Da må vi ha oversikt og kontroll, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

KRITISK: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Hun ledet møtet med ledelsen ved helseforetakene, regionene og helsedirektoratet. Her fikk hun beskjed om at det har vært usikkerhet om de tekniske løsningene er gode nok.

Les også: Sykehusansatte fortviler over utsatt tvangsregister

Det er ikke svar godt nok, ifølge departementet. Allerede fredag vil helsedirektøren sende ut et brev til alle helseforetak der de får i oppgave å telle samtlige tvangstall for 2014 og 2015 manuelt. Fristen for å levere disse dataene blir 1. april i år.

– Det bør ikke være en uoverkommelig oppgave, sier Erlandsen.

Les mer: Holdes i belter i hundrevis av timer

– Pussig i 2017

Tvangsmiddeltallene som VG kunne presentere i april i fjor, ble hentet inn direkte fra alle institusjoner som bruker tvang. Helsedirektoratet har hentet sin statistikk fra det elektroniske pasientregistre (NPR).

– Nå ber vi sykehusene gjøre denne jobben manuelt. Det høres litt pussig ut i 2017, men det har vist seg en manuell opptelling er det vi kan stole på.

Erlandsen sier at sykehusene skal telle manuelt – mange ganger – før de leverer nye tall i april.

– Og dersom de ikke kommer frem til det samme svaret ved hver gjennomgang, så må de telle på nytt, sier statssekretæren.

Må svare for seg



Helsedirektoratet skal legge fram tallene for 2016s tvangsmiddelbruk i mai i år. Helsedirektøren sier de har stor tro på at disse tallene vil være mer korrekte.

– Noen kan kanskje mene at 2014 og 2015-tall er snøen som falt i fjor, men vi trenger disse tallene for å gi 2016-tallene verdi når de kommer i mai. Vi må kunne følge utviklingen på et så viktig felt, sier statssekretæren.

– Du har gjentatte ganger sagt at vi vil få nye tvangstall vinteren 2017. Når noen likevel ikke har levert, har de ikke oppfattet hva du har sagt – eller handler det om vilje og evne?

NYTT OPPDRAG: Helsedirektør Bjørn Guldvog ber nå sykehusene telle manuelt. Foto: Trond Solberg , VG

– Jeg oppfatter at tjenesten har oppfattet mitt krav. Så skal de få svare for seg på hvorfor dette likevel skjer, sier helseminister Bent Høie.

«Utrolig leit»



Helsedirektoratet opplyser til VG at de har fått beskjed om at Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus har skiftet datasystem og har en teknisk utfordring med å trekke ut gamle tall. Utfordringer med datakvaliteten er også årsaken til at Helse Møre og Romsdal mangler i tabellen.

Mer fra Møre og Romsdal: Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer etter VG-avsløring

– Vil sykehusene som ikke leverte tall innen fristen få noen reaksjoner?

– Jeg forstår spørsmålet. Når vi på under én dags varsel innkaller ledelsen ved foretakene og regionene til et møte i departementet, så er det ikke tvil i min sjel om at de oppfatter at dette er vesentlig for oss, sier Anne Grethe Erlandsen.

– De tre administrerende direktørene var klare på at de synes dette var utrolig leit. De er helt enig i at åpenhet er viktig – både for de som omfattes av tvangsvedtakene og for at samfunnet skal ha tillitt til tjenestene.