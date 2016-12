De frontet psykiatri-sakene: «Håper jeg får en unnskyldning»

De har delt sine vonde opplevelser av hvordan det føltes å bli bundet fast mot sin vilje. Nå håper pasientene at deres åpenhet vil føre til varige endringer i tvangsbruk.

Det siste året har VG avslørt manglende oversikt når staten bruker tvangsmidler som belter og reimseng. I sykehusenes tvangslogger fant VG flere hundre ulovlige beltelegginger – og at kontrollorganet som skal sikre pasientenes rettssikkerhet ikke har grepet inn mot ulovlig beltetvang.

For pasientene som vet hvordan det føles når staten bruker det mest inngripende tvangsmiddelet de har til rådighet, har det vært overveldende å se den politiske debatten.

– Det er godt å se hvor mange som engasjerer seg og hører på pasientene nå. Det har vært så mye debatt de siste ukene at det nesten er vanskelig å få med seg alt samtidig som jeg skal studere, sier Eline Skår (26).

Takket på Stortinget



Hun fortalte åpent om den verste natten i sitt liv, da hun ble lagt i belter mens hun var tvanginnlagt på et psykiatrisk sykehus i fjor.

– Jeg håper politikerne sørger for at det er mer kompetent bemanning på jobb, slik at man kan unngå bruk av mekaniske tvangsmidler. Og så håper jeg helsepersonell tør å tre ut av den profesjonelle rollen og møte oss pasienter med kjærlighet. De fleste liker å bli holdt, men ingen liker å bli holdt nede.

Under onsdagens spørretime i Stortinget takket Tone Wilhelmsen Trøen (H) Eline Skår spesielt.

– Det er jo ganske stort å bli nevnt fra talerstolen i Stortinget. Og det er veldig fint å høre at jeg både har fått frem hvor forferdelig tvangsmidler oppleves, men også at jeg er takknemlig for den hjelpen jeg har fått som har vært god, sier hun.

Se VGTVs oppsummering av psykiatriavsløringen på ett minutt:

Håper på unnskyldning



Flere trekker frem hvor viktig det er at ulovlig tvangsbruk har blitt avslørt.

– Det betyr mye for meg at folk vet hva som foregår av ulovlig tvangsbruk i psykiatrien, det tror jeg kan forebygge at dette skjer med andre, sier kvinnen som fortalte sin historie i VG Helg i november.

I vinter ble hun holdt i belter i nær tre måneder ved Ullevål, Oslo universitetssykehus. To ganger fikk hun medhold i at beltebruken var ulovlig. Likevel fortsatte den. Fylkeslegen har nå åpnet tilsynsak.

Kvinnen sier at hun håper tvangsbruken nå blir redusert, at tvangsprotokoller blir kontrollert og at leger og behandlere får mer tilsyn.

– Jeg håper også jeg får en unnskyldning for den urettmessige tvangsbruken jeg har blitt utsatt for, sier hun.

Tror på forandring

Natalie Simensen (26) har delt sine erfaringer fra barne- og ungdomspsykiatrien i Østfold for ti år siden, hun håper nå at det endelig kan bli en endring i hvordan kontrollordningen fungerer.

– Det virker som om ting har kommet bedre frem i lyset enn tidligere, og at det er et politisk engasjement for å få til en forandring nå, sier hun.

Se VGTVs dokumentar om Natalies historie her:

– I første omgang håper jeg at rettssikkerheten etableres, for den har på ingen måte vært god nok. På sikt ønsker jeg at beltesengene forsvinner helt fra barne- og ungdomspsykiatrien, sier Simensen.

Sovet i timen

Moren som fortalte om hvordan sønnen ble luftet i belter ved den lokale fotballbanen ved familiens hjemsted i Møre og Romsdal, sier at hun er glad for at VGs avsløringer har skapt offentlig debatt både nasjonalt og i hjemfylket.

– Hver enkeltpasient blir nok ikke hørt, men det er bra at psykiatriske pasienter som gruppe endelig blir hørt av politikerne, sier hun.

BEKYMRET MOR: Moren er enig med helseministeren i at det er viktigere å se fremover enn å granske fortiden, men håper at Fylkeslegen vil gå inn i familiens sak. Foto: Erlend Daae , VG

Torsdag leste sønnen helseministerens utsagn om at VGs avsløringer er den mest alvorlige helsesaken i denne stortingsperioden.

– Han kommenterte at det er fint at Høie har oppdaget hvor ille det er fatt, men at det tyder på at han har sovet i timen frem til nå, forteller moren.