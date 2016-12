Over én million seere kan miste TV 2

1,3 millioner seere kan miste TV 2-kanalene dersom allmennkringkasteren og Get ikke blir enige om en ny distribusjonsavtale innen nyttår.

Partene har hittil ikke klart å bli enige om hvor mye Get skal betale for å distribuere TV-konsernets kanaler, skriver Kampanje. 500.000 norske husstander – omtrent 1,3 millioner seere - står dermed i fare for å miste tilgangen til TV-kanalene.

– Det er generelt krevende å forhandle nye innholdsavtaler. Norske TV-kunder ønsker å kunne velge det de vil se, og det er viktig for oss å få avtaler som gir mulighet for det. Samtidig må vi sikre at prisen til kundene våre holder seg på et fornuftig nivå, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Get, Øyvind Husby, til VG.

–Vi ønsker å fortsette forhandlingene til vi finner en løsning slik at ikke seere blir skadelidende, sier Husby.

– Hva slags alternativer ligger på bordet?

– Det ønsker jeg ikke kommentere nå.

TV 2 ønsker heller ikke å kommentere saken i detalj.

– Fristen har enda ikke gått ut, og forhandlingene pågår fremdeles. Vi har alltid som mål om å bli enige. Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer i forhandlingene eller si noe om status, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG.

I februar i år ble det brudd i forhandlingene mellom Canal Digital og Discovery Networks. Det førte til at 2,5 millioner seere mistet tilgang til TVNorge-kanalene. Partene kom til enighet etter to uker med svarte TV-skjermer.

Forhandlingsfristen går ut 31. desember.