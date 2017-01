Tusenfryd-ulykken: Betaler erstatning og unngår rettssak

Etter først å ha sagt nei, har Tusenfryd bestemt seg for å betale erstatning til mannen som ble alvorlig skadet i en ulykke i fornøyelsesparken i 2015.

Den 18 år gamle sommervikaren jobbet som operatør ved vann-berg-og-dal-banen «SuperSplash» 30. juli 2015, da han tråkket feil, slik at den venstre foten kom i klem og ble nesten helt avrevet under kneet.

Etter at Tusenfryd avviste kravet om oppreisningserstatning, varslet mannens advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Lundin Ness DA at saken ville bli prøvd for retten. Kort tid etter at VG omtalte saken like over nyttår, kom partene til enighet.

– Får betydelig erstatning



Lundin sier at avtalen innebærer at mannen vil få en betydelig erstatning.

– Beløpet er hemmelig, og min klient er tilfreds med at erstatningssaken mot Tusenfryd nå er løst, sier Lundin.

Les også: 20 alvorlige ulykker i norske parker i 2014

Markedssjef Erik Røhne Andersen i Tusenfryd bekrefter at de har kommet til enighet med mannen.

– Vi har etter nærmere dialog kommet frem til en total løsning som vi forstår begge parter kan være tilfreds med. Partene er enige om å ikke kommentere saken ut over dette, skriver han i en e-post til VG.

– Har hatt tett dialog



Røhne Andersen sier at de siden ulykken har hatt tett dialog med arbeidstakeren og bidratt i utredningen av om hva han har krav på i erstatning.

– Erstatning for denne typen ulykker kan komme fra flere hold, herunder yrkesskadeforsikringsordningen. Det har hele tiden vært på det rene at arbeidstakeren har vært dekket under den lovfastsatte forsikringsordningen, og kan motta erstatning under denne etter gjeldende regler, skriver han.

INNGIKK AVTALE: Advokat Christian Lundin representerer mannen som ble skadet i en arbeidsulykke på Tusenfryd i juli 2015. Foto: Robert S. Eik/ , VG

Christian Lundin har anmodet om at Tusenfryd bør ilegges foretaksstraff etter ulykken, men i fjor høst ble straffesaken mot fornøyelsesparken henlagt av Sør-Øst politidistrikt, på bevisets stilling.

VG-gransking: Hundrevis av feil i fornøyelsesparkene

Omgjorde henleggelsen

Lundin klaget på avgjørelsen, og nylig omgjorde Oslo statsadvokatember politiets beslutning om å henlegge saken. Den er nå sendt tilbake til politiet for videre etterforskning.

– Statsadvokaten mener det er noen mangler i etterforskningen, og ønsker noen temaer bedre belyst. Blant annet må det tas nye avhør, sier politiadvokat Tor Anders Persen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Markedssjef Erik Røhne Andersen sier at de tar statsadvokatens omgjøring av henleggelsen til etterretning og at de vil fortsette å bidra til at saken blir grundig belyst.

18-åringen som ble skadet har forklart til politiet at de ansatte hadde fått beskjed om å gi kundene «high five», for å skape god stemning for gjestene.

Han forklarte også at han hadde fått beskjed av ledere på attraksjoner om at han kunne gjøre dette.

– Svært klanderverdig



– Å gi kundene «high five» mens de sitter i en attraksjon, er klart egnet til å skape farlige situasjoner med stor fare for alvorlig personskade. Det er svært klanderverdig at Tusenfryd ved ledere på attraksjonene har oppfordret de ansatte til denne praksisen, skev Lundin i klagebrevet til statsadvokatembetet.

Etter å ha fått flere pålegg fra Arbeidstilsynet, iverksatte Tusenfryd en rekke tiltak etter ulykken for halvtannet år siden.