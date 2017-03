Turist tatt av skred i Hol

Store letemannskaper er satt inn etter at en utenlandsk turist er tatt av snøskred ved Haugastøl i Hol. De første mannskapene har nå kommet til stedet, etter problemer med dårlig vær.

Vaktleder Glenn-Espen Kustner i 110-Vestviken opplyser til VG at personen skal være en del av en gruppe på tolv personer. Norske redningshunder bekrefter at én person er tatt av skredet.

Haugastøl ligger mellom Hallingskarvet og Hardangervidda. Skredet skal ha gått øst for Gråskallen ved Hallingskarvet.

Politi, ambulanse, luftambulanse, brannvesen, en skredgruppe og redningshunder var først på vei til stedet, men på grunn av dårlig vær i området kommer ikke luftressursene seg over fjellet, opplyser politiet i Nordre Buskerud.

Politiet opplyser like etter klokken 14 at de har fått de første enhetene frem til området og at søk er satt i gang.

– Det er svært dårlig vær i området. Det har falt mye tung våt snø det siste døgnet, ifølge mannskaper et sted mellom 40 og 50 cm, sier Kustner til VG.

Det var satt inn skuterpatruljer, men på grunn av det dårlige været fraktes resten av mannskapene frem til området med et arbeidstog fra NSB.

Bergensbanen er også stengt mellom Finse og Haugastøl på grunn av snøskred. Det er betydelig snøskredfare i nesten hele landet nå, ifølge Varsom.no.

Snøskredvarslingen anbefaler folk om å unngå alt skredterreng. Fra Hardanger i sør til Nord-Troms i nord er det nå faregrad 3, betydelig snøskredfare.

