Flere hundre passasjerer sitter togfast på Voss stasjon lørdag. NSB ber passasjerene om å finne alternative reiseruter selv.

– Nå har jeg vært på Voss i fire timer, og det er ingenting som tyder på at det kommer noe tog med det først, sier Per Mandt (67) fra Hønefoss.

Han skulle opprinnelig reist med toget fra Bergen til Oslo kl. 12.00, men på grunn av en tunnelbrann på Trangereid natt til lørdag er det full stans for alle tog mellom Voss og Bergen.

Mandt er blant de flere hundre passasjerer som NSB lørdag har fraktet til Voss stasjon. Han sier til VG at de fra litt etter klokken 13 har fått beskjed om at et tog er på vei, men at de enn så lenge bare har sett et godstog passere.

– Det står flere lokaltog her, men de kan visst ikke kjøres helt til Oslo. Det er helt tullete, og det kommer stadig flere folk med enten buss eller tog, sier han og legger til:

– Det er helt kaos.

NSB: – Vi gjør det vi kan

Eksakt hvor mange passasjerer som befinner seg på Voss sier pressevakt Håkon Myhre i NSB at de ikke har oversikt over.

– Mange av passasjerene har funnet alternative reiseruter, så per nå vet vi ikke hvor mange som ikke har fått reist videre. På en vanlig turistdag som dette er det mellom 1500 og 2000 passasjerer innom Voss stasjon, så det er nok snakk om flere hundre passasjerer som ikke har kommet seg videre, sier Myhre, før han poengterer at NSB også har klart å frakte en del av passasjerene med buss og andre tog.

– Dette er en beklagelig situasjon, og vi har full forståelse for at passasjerene synes dette er frustrerende. Men dette er noe vi ikke har kontroll over, og vi gjør det vi kan for å få fraktet alle trygt frem. Men dessverre vil det ta noe tid, da det er lite busser å få leid i Bergen i dag på grunn av andre arrangementer, sier Myhre, og legger til:

– Vi håper på å få inn flere busser i morgen. Vi anbefaler at alle passasjerer sjekker appen vår, der vi oppdaterer jevnlig, eller at de finner seg alternative reiseruter selv.

FORSINKET: Dette bildet er tatt på Voss stasjon tidligere lørdag. Foto: Privat

Usikkert når banen åpner igjen

Når Mandt og de andre passasjerene kommer seg fra Voss er dermed uvisst.

– Jeg tipper at det er rundt 250 passasjerer på stasjonen her nå. Snart kommer det flere busser med folk, men hvordan alle de skal få plass på et tog når det endelig kommer, skjønner jeg ikke, sier Mandt til VG like etter klokken 17.

67-åringen er på vei hjem til barnebarnets bursdag etter en ukes seiltur, og sier til VG at han er sliten og lei av å vente.

– Det er veldig enkelt for NSB å si at folk må finne alternative reiseruter selv.

Til VG sier Myhre at banen muligens åpner lørdag kveld eller søndag.

Bane NORs medievakt Randi Folke-Olsen sier at det ennå ikke er avklart når tunnelen åpner etter brannen. De vet heller ikke årsaken til brannen, annet enn at det startet å brenne i en kjøreledning.

