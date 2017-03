Sp-Trygves fy-ordliste: – Politikere bruker fine ord for å snobbe og jåle seg

TRONDHEIM (VG) Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum refser sine politiker-kolleger for å snakke et snobbete og ufolkelig språk.

Fredag holdt Vedum sin første tale som partileder for Norges tredje største parti. Det er flere tiår siden partiet gjorde det så bra på målingene som de gjør nå.

Beste måling på over 20 år: Nå er Sp like store som Frp

Vedum forteller til VG at han tror suksessen skyldes blant annet at han bruker et språk som folk flest kan forstå.

– Jeg synes det har blitt så mye snobberi blant politikerne. Folk jåler og pynter seg med nyord og fremmedord. Det er blitt en ukultur som bare blir verre og verre, sier Vedum, og utdyper:

– Ord som «innovasjonskraft», for eksempel. Det høres fint og flott ut, og det får den som sier det til å høres ut som han eller hun forstår det eller er spesielt smart. «Plausibelt», «adekvat» og «diskurs» er også eksempler på det. Eller «ressursallokering». Kan man ikke bare si «hva vi skal bruke pengene på»? Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke bare kan si ting enklere, sier Vedum.

Han presenterer på forespørsel fra VG en liste over en rekke fyord han ikke vil bruke. Flere av ordene på listen er brukt av hans statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) og Sps egen nestleder Ola Borten Moe.

Her er Vedums liste over ord han ikke vil bruke:

Muliggjørende teknologi

Grønn konkurransekraft

Innovasjonskraft

Endringsledelse

Havrommet

Agrarliberalisme

Eurosklerose

Kulturkanon

Robust

Innovasjonspartnerskap

Katapult-senter

Pre-såkornfond

Levebrødsetableringer

Vekstmotor

Nynormalt (Helgesen)

Prosessveileder

Nærpolitireform

Instrumenteringsklynge

Klyngeprogram

Inkubator

Prematurt

Virkemiddelaktør

Klyngeleder

Plausibelt

Synergieffekt

Ressursallokering

Implementere

Adekvat

Diskurs

Domene

Differensiering

Proaktiv

Plausibelt

Paradigmeskifte

Adressere

ENKELT SPRÅK: Vedum på scenen under Senterpartiets landsmøte. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

– Ta for eksempel hvis man skal snakke om hvordan vi bruker sjøen vår og henter opp fisk. Noen kaller det da for hvordan vi skal «ta i bruk havrommet». Det er en forsøpling av språket. Det vil ikke jeg være med på. Det er mange som holder på sånn. Til og med min egen nestleder – og han er jo en kjernekar!

– Denne måten å snakke på skaper uten tvil avstand mellom folk og politikerne. Også får det ting som jo er helt normalt til å fremstå ekstraordinært. Det skaper distanse og mindre engasjement for politikk og samfunnsdebatt, sier Vedum.

– Hvis du skal unngå slike ord, er du ikke redd for å fremstå som enkel og dum?

– Nei, jeg mener jo at jeg er det motsatte da.

– Komplisert og smart?

– Ja! Ha ha ha! sier Vedum og bryter ut i et latterbrøl.