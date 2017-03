Sp-Trygve om populisme-stempelet: – Kjære Erna, du kan kalle meg hva du vil

TRONDHEIM (VG) Senterparti-lederen mener statsministeren forsøker å stemple ham som kynisk populist, men Vedum vil ikke avvise at han er nettopp det.

– Jeg har blitt kalt mye i det siste. Jeg skal ikke nevne alt. Men populist, kynisk og noen ganger føler jeg at jeg er helt ond når jeg leser om meg selv. Kjære Erna Solberg, du kan kalle oss hva du vil. Vi kommer aldri til å gi oss. Vi tror på nærhet til folk. Vi tror på hele Norge, sa Vedum i sin tale til Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

Landsmøtet startet fredag og varer ti søndag denne uken. Partiet er i kraftig medvind og fosser frem på meningsmålingene.

Vedum avviser at han og partiet har endret standpunkter for å tekkes velgerne.

– Vi blir kalt bakstreverske. Så skjønte våre politiske motstandere at det bet ikke på oss. Så plutselig var det som var bakstreversk, blitt populisme. Det å stå opp for nærhet, for å se hele Norge, for å lytte til folket. Makan til populisme! Men kjære venner: Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, sier Vedum.

Vedum lanserte også to krav til en ny regjering hvis Senterpartiet skal delta:

- Vi skal avskaffe EU-ministeren, også skal vi igjen ha en egen bistands- og utviklingsminister, sier Vedum.

Han begrunner fjerningen av EU-ministeren med at han mener ministerposten kun har jobbet til fordel for byråkratiet i Brussel.

– Denne regjeringens EU-ministre har vært EUs ministre i Norge, ikke Norges ministre i Brussel, sier Vedum.

Han gjentar påstanden om at Høyre/Frp-regjeringen er i ferd med å gjennomføre tidenes sentralisering av Norge.

– Det er så mange lokalsamfunn som er blitt oversett, overprøvd og overkjørt av denne regjeringen. Det er tid for et regjeringsskifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge, sier Vedum.