Trump vil gjenopplive kontroversielt prosjekt

DEATH VALLEY/AMARGOSA VILLAGE (VG) I sitt budsjettforslag har Trump-administrasjonen øremerket midler til omstridt atomavfallslagring i Nevada. – Skremmende og farlig, sier indianere som bor der.

I over tusen år har indianerne fra Timbisha Shoshone-stammen holdt til i Death Valley – en dal I Mojaveørkenen sør i California, rett ved delstatsgrensen til Nevada.

I dag bor mange av dem i et lite samfunn, med husene tett inntil hverandre, midt inne i dalen. En av dem er 92 år gamle Pauline Esteves.

– Hvorfor kan de ikke finne en bedre måte å lagre det på? Avfallet er ikke engang fra dette området, så hvorfor skal det være vårt ansvar?

92-åringen, som har bodd i den varme og tørre nasjonalparken hele livet, har mange spørsmål til Donald Trumps signaler om å blåse liv i en kampsak hun har kjempet mot siden de første utredningene i 1987.

I Trump-administrasjonens budsjettforslag for 2018 ligger det en øremerking på 120 millioner dollar (cirka én milliard kroner) til prosjekter for permanent lagring av atomavfall.

Sterk motstand

I øremerkingen er det lagt inn en spesifikasjon på arbeidet med å få godkjent en oppstart av avfallsplanene inne i Yucca Mountain, et prosjekt som i årevis har blitt stoppet av søksmål og en sterk lokal opposisjon. I 2011 ble ballen lagt død av Obama-administrasjonen.

Selve fjellet ligger på Nevada-siden av grensen. Der har Trump-administrasjonens planer fått mange til å rase. Senatorene Dean Heller (R) og Catherine Cortez Mastro (D) har sendt et felles brev til Trump-administrasjonen for å uttrykke sin «sterke motstand». Også delstatens republikanske guvernør Brian Sandoval er imot planene.

– FARLIG: – Det er farlig å bringe dette avfallet inn. Det er skremmende, og jeg er veldig bekymret, sier Pauline Esteves (92). Foto: Thomas Nilsson/VG

Nevada Nuclear Waste Task Force er blant organisasjonene som kjemper mot lagring i Yucca Mountains.

– Mye av avfallet vil måtte bli transportert gjennom Las Vegas og andre store amerikanske byer. En ulykke der radioaktivt avfall blir sluppet ut eller ikke vil skape stor bekymring blant folk, sier leder Judy Treichel til VG.

– Skremmende

92-åringen Esteves deler bekymringen.



– Det er farlig å bringe dette avfallet inn. Det er skremmende, og jeg er veldig bekymret.

Svært mange frykter risikoen ved å transportere atomavfallet i nærheten av der mennesker bor, ikke minst fordi fjellet ligger bare to timer unna storbyen Las Vegas.

SKREMT: Hake Patterson (54), som tilhører Timbisha Shoshone-stammen i Death Valley, håper at Trump-administrasjonen ikke får viljen sin. Foto: Thomas Nilsson/VG

Yucca Mountain tilhørte opprinnelig Timbisha Shoshone-stammen, men USA anerkjente det ikke. Derfor er Trumps planer ekstra følsomt for indianerne. Hake Patterson (54), eller Clever Fox som er hans indianske navn, bor også i det lille samfunnet i Death Valley. Han livnærer seg blant annet på utleie av et rom på Airbnb.

– Det er så respektløst. For oss er det et hellig fjell, et hellig område. Det de planlegger er så farlig, og jeg frykter at avfallet skal komme i grunnvannet, sier han til VG.

Frykt for grunnvannet

POSITIV: Ordfører i Amargosa Valley i Nevada, Scott Mattox, ønsker det omstridte prosjektet velkommen siden det vil skape flere arbeidsplasser i området. Foto: Thomas Nilsson/VG

Dette er et tema som har bekymret mange. I Yucca Mountain ligger imidlertid grunnvannet svært lavt, og flere utredninger som er gjort har konkludert med en svært liten risiko for at vann skal skylle over avfallet.

– Jeg er veldig redd. Dette er skremmende tider, fortsetter Patterson.

Samtidig finnes det de som ønsker Trumps planer hjertelig velkommen. Ordføreren i Amargosa Valley i Nevada, Scott Mattox, har utsikt mot Yucca Mountain fra kontoret sitt.

– Dette prosjektet vil forsyne oss med jobber og få folk til Amargosa Valley. Det er gode nyheter for økonomien. Mange her støtter det, og er villige til å ta risikoen det kan medføre fordi vi mener at den er minimal.

– Hvordan reagerte du da dette kom frem i Trumps budsjettforslag?



– Det var en uventet overraskelse. Jeg ante ikke at det var på radaren hans. Det er brukt så mye skattepenger på å utrede dette prosjektet, så det vil være helt latterlig bare å stenge det.