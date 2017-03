Truer med stadig større erstatningskrav for «nazi-frisør»-vits

Den hijab-dømte frisøren Merete Hodne vil kreve et høyere erstatningsbeløp for hver gang «nazi-frisør»-vitsen blir fremført på revyscenen.

Det fortalte Merete Hodnes forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, i Stavanger tingrett i dag.

– Erstatningskravet vil bli øket for hver gang Løgnaslaget fremfører den aktuelle sketsjen med bruk av ordet min klient vil ha bort, sa Eide, ifølge Stavanger Aftenblad (krever innlogging).

Vil fjerne «nazi-frisør-vits» fra sketsj

Merete Hodne har stevnet Løgnaslaget til retten for deres ordbruk i en sketsj i revyoppsetningen «Løgnasevangeliet», som så langt har solgt over 25.000 billetter.

I en av sketsjene snakker komikerne om «nazi-frisøren». Selv om de ikke nevner Hodne med navn, mener frisøren at ordbruken er krenkende mot henne.

– Det går utover foreldrene mine, ungene synes det røyner på, kunder skjemmes. Jeg vurderer å stenge salongen for å bli kvitt nazifrisør-stempelet, sa Hodne under sin forklaring i retten i dag, ifølge NRK.

Hun går rettens vei i håp om at revygruppen blir dømt til å fjerne ordbruken fra revyen.

Hodne ble i fjor høst i Gulating lagmannsrett dømt til å betale 7000 kroner i erstatning til en kvinne hun nektet å fikse håret til, fordi hun bar hodeplagget hijab. Denne dommen har hun anket til Høyesterett.

Kastet ut kvinne med hijab: – Jeg ser på det som et totalitært symbol

Kom i fangeluer

MÅTTE MØTE I RETTEN: Komiker og revyartist Per Inge Torkelsen var i dag i retten for å forsvare seg mot beskyldningene fra frisør Merete Hodne. Foto: Kent Skibstad , NTB scanpix

Da Løgnaslaget møtte opp i Stavanger tingrett i dag klokken ni, var samtlige fire iført «fangeluer».

– Skulle vi bli dømt, havner vi vel i historiebøkene. Det har vel ikke skjedd på 140 år at noen blir dømt for noe sånt, sa komiker og revyartist Per Inge Torkelsen til NRK på vei inn til tingretten. Han er en av revygruppens medlemmer.

De nekter å fjerne ordbruken i sketsjen.

Brynjar Meling, som forsvarer Løgnaslaget, la ned påstand i retten om at de saksøkte frikjennes og at de blir tilkjent saksomkostninger. Han sa at Hodne selv har gått god for å bli kalt rasist.

– Det er Merete Hodnes egen aktivitet med årelang Pegida-tilhørighet og nettkriging, eller frihetsforkjemper som hun selv kaller det, som er bakgrunnen for Løgnaslagets sketsj, sa Meling, ifølge Aftenblandet.

Han mener at Hodne ikke har sannsynliggjort at hun har krav på noen erstatning.

Dommen ventes å bli offentliggjort fredag formiddag.