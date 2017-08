Truer med å legge ned hurtigtoget Oslo-Stockholm

Den svenske jernbanesjefen er misfornøyd med at oppgraderingen på norsk side drar ut i tid, og truer med å droppe hele ruten.

De tre daglige avgangene som kjører strekningen Oslo-Stockholm på fem timer står i overhengende fare for å bli nedlagt, advarer SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

I så fall vil reiser på ti timer og med ett eller to bytter være det eneste togtilbudet mellom de to hovedstedene.

Utsatt og forlenget

Bakgrunnen er utsettelser av et høyst påkrevd arbeid med å skifte ut kontaktledninger på norsk side av strekningen. Den opprinnelige planen om å starte ved årsskiftet er nå forskjøvet til 1. oktober 2018. Dessuten regner Bane Nor nå med at arbeidene vil pågå i tre år, mot tidligere anslåtte 24 måneder.

I tillegg legger SJ-sjefen til grunn at rutetabellene må legges for et helt kalenderår av gangen.

– Det innebærer at en «banearbeidstidtabell» må kjøres, selv i de ni månedene før banearbeidet starter i 2018 og de tre månedene som er igjen av 2021 etter at banearbeidet avsluttes. Det innebærer i praksis 48 måneder med redusert tabell, mot tidligere 24 måneder. Det er ikke bærekraftig, heter det i brevet fra Fritzson.

– Oppsiktsvekkende

Den svenske togsjefens konklusjon er klar:

– Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Jernbaneverket har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned, advarer han.

SJ-direktøren mener det er «oppsiktsvekkende» at det norske infrastrukturselskapet Bane Nor først kom med denne klargjøringen under et møte i august.

Budsjetter

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor sier til NTB at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.

– Vi ser nå at pengene ikke vil strekke til for hele året. De pengene vi har, må prioriteres på tiltak som går til sikkerhet. Vi har hele tiden ønsket, og sagt til togselskapene, at vi har planlagt å komme i gang 1. januar 2018, men samtidig vært åpne på at forutsetningen er tilstrekkelige budsjettmidler. Når det er sagt, er vi veldig fornøyd med at vi klarer å komme i gang i oktober neste år, og at det ikke blir et helt års utsettelse, sier Frimannslund.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holder tale under åpningen av den nye hurtigtoglinjen mellom Stockholm og Oslo ved spor 19 på Oslo Sentralstasjon mandag formiddag.

Håp om løsning

Bane Nor-sjefen avviser at det ikke er mulig å tilpasse rutetabellen slik Fritzson hevder. Dermed er det maksimalt snakk om 36 og ikke 48 måneder, slik SJ-sjefen legger til grunn.

– Vi ser nå på muligheter for ruteendringer fra 1. oktober. Dette er et stort puslespill som også berører godstrafikken. Vi er innstilt på å jobbe videre med SJ, godsselskapene og NSB for å se hvordan vi kan få til dette. Vårt håp er å klare å finne en løsning som gjør at vi kan få til et godt rutetilbud fram til oktober, sier han til NTB.

– Men SJ-sjefen er ganske klar på at hurtigtogtilbudet blir lagt ned dersom han ikke får det som han vil?

– Vi vil jobbe med å finne løsninger, men 100 prosent slik de ønsker er ikke mulig å få til. Hvis han legger ned, må det bli hans valg. Det eneste vi gjør, er å forskyve oppstarten med ni måneder. Dagens tilbud er fantastisk flott, men problemet er at toglinjen må oppgraderes. Vi er helt nødt til å gjøre dette arbeidet, sier Frimannslund.