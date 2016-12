Professor om Drevland-henleggelsen: – Beklagelig

Juseksperter mener det er krevende å skaffe nok beviser i korrupsjonssaker.

BI-professor mener henleggelsen i Drevland-saken både er beklagelig og forståelig.

Fredag ble det kjent at Hordaland statsadvokatembete henlegger korrupsjonssiktelsen mot tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland. Siktelsene mot havnedirektør Inge Tangerås og skipsreder Torstein Hagen henlegges også.

– Det er en veldig beklagelig avgjørelse, men jeg forstår den godt, sier BI-professor Petter Gottschalk til VG.

FORSTÅR AVGJØRELSEN: Petter Gottschalk skjønner at statsadvokaten henlegger saken mot Trude Drevland, men han mener likevel avgjørelsen er beklagelig. Gottschalk mener det er altfor vanskelig å dømme folk for hvitsnippkriminalitet. Jan Petter Lynau , VG

Korrupsjonseksperten mener det er blitt altfor vanskelig å dømme folk i samfunnseliten.

– Påtalemyndigheten har gått på smeller i mange profilerte saker som Berge Gerdt Larsen-saken, Yara-saken og Transocean-saken. Derfor skjønner jeg at statsadvokaten mener det vil bli for vanskelig å vinne denne saken, sier Gottschalk.

– Det var en ventet henleggelse, da det knapt finnes noe menneske som kan tro at Trude Drevland har handlet i annet enn Bergens interesse her. Hun er lettet etter å ha våknet etter et langvarig mareritt, sier Drevlands advokat John Christian Elden til VG.

Ønsker lovendring

Han mener at å henlegge en slik sak på bevisets stilling er vondt for politiet.

– Det de egentlig sier er at de tror det har skjedd noe galt her, men at de ikke klarer å finne nok beviser til å vinne en rettssak. Beviskravene er enormt strenge for hvitsnippkriminalitet, sier Gottschalk.

Samtidig mener han lovparagrafen om korrupsjon, med begrepet «utilbørlig fordel» er for uklar.

– Her har politikerne en jobb å gjøre. Denne paragrafen bør konkretiseres, sier Gottschalk.

Utfordrende å skaffe nok beviser

Stipendiat Mats Stenmark ved Universitetet i Oslo mener det er interessant at statsadvokaten har gjort en annen vurdering av saken enn politiet.

– Statsadvokaten har henlagt saken på bakgrunn av bevisets stilling. Det er et sentralt prinsipp at man ikke tar ut tiltale når man ikke er overbevist om at man har sterke nok beviser til å få en domfellelse. Det er helt riktig og i tråd med reglene, sier Stenmark til VG.

– Det som er interessant er at politiet i sin innstilling har ment at bevismaterialet er tilstrekkelig. Her skiller politiets vurdering seg fra statsadvokatens, sier han.

Stenmark mener det er vanskelig å ta stilling til statsadvokatens konkrete vurdering i denne saken, fordi han selv ikke er kjent med bevismaterialet.

– På generelt grunnlag ser man både nasjonalt og internasjonalt at korrupsjonssaker er komplekse og byr på utfordringer for å skaffe tilstrekkelige bevis, sier Stenmark.

– Virker som politiet har gjort en grundig jobb

Dekan Asbjørn Strandbakken ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen mener også slike saker kan være vanskelige å vurdere.

– Selv om faktum er på plass, så må det også gjøres en utilbørlighetsvurdering. Det er nok en del utfordringer i slike saker, men det er virker som at politiet har gjort en grundig jobb med tanke på tidsbruken i saken, sier Strandbakken til VG.